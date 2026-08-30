10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $652.767,71

427 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.044,41

5.638 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1369 del domingo 30 de agosto

BRINCO JUNIOR

14 - 20 - 22 - 24 - 32 - 39

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.262.814,46

Brinco: los resultados del sorteo 1369 del domingo 30 de agosto.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21