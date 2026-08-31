Pago de ANSES en septiembre 2026: cuándo cobran los jubilados y cuáles son los montos con aumento y bono

La suba alcanzará a las jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese sentido, desde ANSES manifestaron que el reajuste será del 2,11% y que en el caso de los jubilados se va a otorgar nuevamente el bono de $70.000.

Cuánto van a cobrar los jubilados y pensionados en septiembre 2026

Según lo estipulado por ANSES, la jubilación mínima para de $419.817,13 a $428.633,20 y con el bono llegará a un total de $498.633,20. No obstante, a esto se le debe descontar el aporte a PAMI, por lo que en realidad van a cobrar $485.774,20.