Pago de ANSES en septiembre 2026: cuándo cobran los jubilados y cuáles son los montos con aumento y bono
Los haberes previsionales y las principales prestaciones de ANSES subirán un 2,11% en septiembre, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC. Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados.
La suba alcanzará a las jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese sentido, desde ANSES manifestaron que el reajuste será del 2,11% y que en el caso de los jubilados se va a otorgar nuevamente el bono de $70.000.
Cuánto van a cobrar los jubilados y pensionados en septiembre 2026
Según lo estipulado por ANSES, la jubilación mínima para de $419.817,13 a $428.633,20 y con el bono llegará a un total de $498.633,20. No obstante, a esto se le debe descontar el aporte a PAMI, por lo que en realidad van a cobrar $485.774,20.
En tanto, la jubilación máxima en bruto quedará en $2.884.295,54, mientras que en mano, tras el descuento de PAMI, cobrarán un total de $2.724.096,80.
Pagos de ANSES a jubilados en septiembre: fechas según DNI
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
En pocas palabras
- ANSES: Anunció aumento del 2,11% en haberes y prestaciones para septiembre de 2026.
- Jubilados: Cobrarán un bono de $70.000 además del aumento anunciado.
- Fechas de pago: El calendario se extiende del 8 al 28 de septiembre, según terminación del DNI.