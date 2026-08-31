El Gobierno nacional oficializó la entrega del Bono Extraordinario Previsional para el período de septiembre de 2026 mediante la publicación del Decreto 824/2026 en el Boletín Oficial. La medida dispone el pago de un refuerzo económico con un monto máximo de $70.000 a liquidarse a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el fin de sostener los ingresos de los adultos mayores.
ANSES
ANSES confirmó un nuevo bono compensación para jubilados con el fin de que no pierdan su poder de compra
El Poder Ejecutivo formalizó el otorgamiento de la ayuda económica previsional para el noveno mes del año. El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la PUAM y PNC
De hecho, en el decreto, se menciona que ante la pérdida de poder adquisitivo, se entrega este bono a modo de compensación a jubilados y pensionados de ANSES.
A quiénes alcanza el refuerzo previsional de ANSES
De acuerdo con lo establecido en la normativa oficial, la suma extraordinaria se liquidará a los siguientes grupos de beneficiarios:
- Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES (SIPA, regímenes nacionales generales, especiales derogados y ex-Cajas provinciales o municipales transferidas a la Nación).
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Receptores de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones graciables gestionadas por el organismo.
El importe final que percibirá cada titular dependerá de la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes:
- Titulares con haber igual o menor a la mínima: cobrarán el monto máximo del bono extraordinario de forma completa ($70.000).
- Titulares con haber superior a la mínima: percibirán un suma proporcional hasta alcanzar el tope resultante de sumar la jubilación mínima garantizada más los $70.000.
La letra chica del Decreto 824/2026
El texto fija una serie de reglas operativas para la acreditación del haber en septiembre:
- Carácter no remunerativo: la suma no es susceptible de ningún tipo de descuento ni se computa para el cálculo de otros conceptos.
- Pensiones con varios copartícipes: en las pensiones compartidas entre más de una persona, los copartícipes son considerados como un único titular a los fines del derecho al bono.
- Vigencia: los beneficios deben encontrarse activos en el mismo mes de septiembre de 2026 en que se efectúe la liquidación.
En pocas palabras
- ANSES: Lanzó un bono de $70.000 para jubilados en septiembre.
- Beneficiarios: Incluye jubilados, pensionados, PUAM y PNC.
- Objetivo: Compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Resumen generado por Thinkindot AI