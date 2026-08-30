Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura: el calendario de las próximas tres fechas

El Azul lidera la tabla Anual con 45 unidades, mientras que Argentinos Juniors tiene la misma cantidad de puntos, pero acumula menor diferencia de gol (tiene +9 contra +15 del equipo mendocino).

Además la Lepra viene de eliminar a Aldosivi (lo superó por 2 a 0 en el estadio Florencio Sola), por los octavos de final de la Copa Argentina (el Azul es el último campeón del certamen) y se medirá en los cuartos de final con Atlético Tucumán.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

La AFA dio a conocer los días que se jugarán desde la octava fecha hasta la undécima jornada. Tras jugar con el elenco de Núñez, el equipo del Parque recibirá la visita de Aldosivi de Mar del Plata el sábado 12 de septiembre a las 14.45, por el noveno capítulo del Torneo Clausura.

Después de ese partido el Azul del Parque visitará a Barracas Central el lunes 21 de septiembre a las 19, por la décima fecha del certamen local.

Por la undécima jornada, Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata el viernes 2 de octubre a las 21.30.

La Lepra tiene una nutrida agenda por el torneo doméstico.