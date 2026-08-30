Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura: el calendario de las próximas tres fechas

Independiente Rivadavia le ganó este domingo a Racing, en el estadio Bautista Gargantini, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Lo que viene para la Lepra

Por UNO
Independiente Rivadavia venció a Racing y en la próxima fecha visitará a River.

Independiente Rivadavia venció a Racing y en la próxima fecha visitará a River.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Independiente Rivadavia venció por 3 a 1 a Racing este domingo, en el estadio Bautista Gargantini, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Después del compromiso ante la Academia, el equipo dirigido por Alfredo Berti visitará a River, en el estadio Monumental.

Independiente Rivadavia se medirá con el Millonario el domingo 6 de septiembre a las 19.15.

La Lepra jug&oacute; un gran partido ante la Academia.

La Lepra jugó un gran partido ante la Academia.

Además, con este gran triunfo ante la Academia, Independiente Rivadavia acumula 11 unidades y está séptimo en la Zona A, por lo que estaría ingresando en los playoffs.

El Azul lidera la tabla Anual con 45 unidades, mientras que Argentinos Juniors tiene la misma cantidad de puntos, pero acumula menor diferencia de gol (tiene +9 contra +15 del equipo mendocino).

Además la Lepra viene de eliminar a Aldosivi (lo superó por 2 a 0 en el estadio Florencio Sola), por los octavos de final de la Copa Argentina (el Azul es el último campeón del certamen) y se medirá en los cuartos de final con Atlético Tucumán.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

La AFA dio a conocer los días que se jugarán desde la octava fecha hasta la undécima jornada. Tras jugar con el elenco de Núñez, el equipo del Parque recibirá la visita de Aldosivi de Mar del Plata el sábado 12 de septiembre a las 14.45, por el noveno capítulo del Torneo Clausura.

Después de ese partido el Azul del Parque visitará a Barracas Central el lunes 21 de septiembre a las 19, por la décima fecha del certamen local.

Por la undécima jornada, Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata el viernes 2 de octubre a las 21.30.

La Lepra tiene una nutrida agenda por el torneo doméstico.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas