Prohibieron la venta de los juguetes blandos tipo squishy por ser tóxicos

Riesgos químicos en los juguetes blandos tipo squishy

Según las actuaciones administrativas, la decisión se adoptó tras analizar denuncias y revisar informes elaborados por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Los peritajes advirtieron sobre la presencia de benceno y ftalatos en proporciones elevadas dentro de estos juguetes blandos tipo squishy, sustancias consideradas potencialmente cancerígenas y mutagénicas.

Los informes de laboratorio señalaron que el contacto con la piel o la inhalación de los vapores que emanan estos plásticos genera riesgos severos. Además, se sumó la alerta internacional de organismos del Reino Unido, país donde ordenaron el retiro del mercado de los juguetes blandos tipo squishy por la toxicidad confirmada en el material de fabricación.

Los peritajes advirtieron sobre la presencia de benceno y ftalatos en proporciones elevadas dentro de estos juguetes.

La disposición afecta a denominaciones comerciales como "Squeezy Dumplings", "Dumpling Squishy Viral" y cualquier variante genérica distribuida sin marca declarada. Las autoridades remarcaron que la gran mayoría de estos lotes de juguetes blandos tipo squishy ingresaba al país sin etiquetado de advertencia ni instrucciones traducidas al idioma nacional.

Destrucción obligatoria del stock de juguetes blandos tipo squishy

Para prevenir la continuidad del consumo de estos juguetes blandos tipo squishy, la norma faculta e instruye a comerciantes, importadores y distribuidores a retirar de circulación las existencias no reguladas. Quienes posean unidades almacenadas deberán desecharlas de forma segura e inmediata conforme a los protocolos ambientales para residuos plásticos y químicos.

Las empresas y comercios con portales de venta electrónica y marketplaces cuentan con un plazo de 72 horas hábiles para exhibir en lugar visible de sus sitios web los términos del cese de venta de juguetes blandos tipo squishy dispuesto por Defensa del Consumidor.

La prohibición alcanza comercios físicos y plataformas de venta online, con sanciones por incumplimiento.

Respecto a los controles de fronteras, la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mantendrá la retención de nuevos embarques. La norma prevé excepciones únicamente para importadores o fabricantes de juguetes blandos tipo squishy que presenten la declaración jurada de conformidad y los certificados técnicos de laboratorio que acrediten la inocuidad de los materiales.

Sanciones por comercializar juguetes blandos tipo squishy

El incumplimiento de la prohibición de estos juguetes blandos tipo squishy dará lugar a la aplicación de multas y clausuras contempladas en la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial. Según la gravedad o la reincidencia en la venta no autorizada, los responsables podrían afrontar acciones judiciales por la vía penal.