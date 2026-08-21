Quién es la nena de 8 años que usó todos sus ahorros para regalar juguetes a chicos internados

La iniciativa nació a partir de un doloroso hecho que impactó fuertemente a la provincia. Alfonsina escuchó las noticias sobre un grave accidente vial en el Acceso Este, a la altura de Guaymallén, donde dos vehículos cayeron hacia la calle Alberdi. El siniestro dejó como saldo un hombre fallecido y a dos niños de 7 y 10 años heridos, quienes debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti.

El origen del gesto: de la preocupación a la acción

Profundamente conmovida por la situación de los pequeños accidentados, la niña no se quedó solo con la tristeza. Según contó la periodista de Diario UNO Paola Alé, la pequeña habló con sus padres para consultarles de qué manera podía colaborar para llevarles un momento de alegría mientras atravesaban el proceso de recuperación médica.