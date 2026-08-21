Se llama Alfonsina, tiene tan solo 8 años y vive en la provincia de Mendoza. Aunque a su edad la mayoría de los chicos piensa en qué regalo van a recibir durante los festejos infantiles, ella se convirtió en la protagonista de una historia de solidaridad que conmovió a toda la comunidad mendocina tras tomar una decisión poco habitual: destinar la totalidad de sus ahorros personales para comprar juguetes y regalárselos a niños internados.
Quién es la nena de 8 años que usó todos sus ahorros para regalar juguetes a chicos internados
Alfonsina vive en Mendoza y dio una conmovedora lección de empatía al enterarse de un trágico accidente vial en Guaymallén. Con el apoyo de sus padres, rompió su alcancía para alegrarle el Día del Niño a los pacientes del Hospital Notti
La iniciativa nació a partir de un doloroso hecho que impactó fuertemente a la provincia. Alfonsina escuchó las noticias sobre un grave accidente vial en el Acceso Este, a la altura de Guaymallén, donde dos vehículos cayeron hacia la calle Alberdi. El siniestro dejó como saldo un hombre fallecido y a dos niños de 7 y 10 años heridos, quienes debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti.
El origen del gesto: de la preocupación a la acción
Profundamente conmovida por la situación de los pequeños accidentados, la niña no se quedó solo con la tristeza. Según contó la periodista de Diario UNO Paola Alé, la pequeña habló con sus padres para consultarles de qué manera podía colaborar para llevarles un momento de alegría mientras atravesaban el proceso de recuperación médica.
Fue en ese momento cuando Alfonsina decidió buscar sus propios ahorros y tomar la iniciativa a través de:
- Inversión solidaria: Decidió gastar todo el dinero que venía guardando para adquirir una importante cantidad de juguetes nuevos.
- Un regalo que se multiplicó: La compra no estuvo destinada únicamente a los dos hermanitos involucrados en el choque del Acceso Este, sino que se extendió a decenas de chicos internados en las distintas salas del centro de salud.
- Mensaje de aliento: Cada juguete fue entregado con una nota redactada por ella misma con el deseo de "que estén muy bien y que mejoren pronto".
El reconocimiento del Hospital Notti a una lección de vida
La historia se volvió viral luego de que el propio Hospital Notti compartiera el gesto en sus redes sociales. Desde la institución médica remarcaron que el impacto de un accidente continúa mucho tiempo después de la emergencia y valoraron la enorme madurez emocional de Alfonsina.
El centro de salud felicitó además a los padres de la niña por acompañar y guiar su vocación solidaria, destacando que el gesto de esta pequeña mendocina demostró que no hace falta ser adulto para involucrarse frente al dolor ajeno y transformar una preocupación en una acción concreta de amor.
En pocas palabras
- Alfonsina: Niña de 8 años usó sus ahorros para comprar juguetes a chicos internados en el Hospital Notti.
- Solidaridad: Motivada por un accidente vial, decidió donar todo su dinero para llevar alegría.
- Reconocimiento: El Hospital Notti destacó su gesto de empatía y madurez, felicitando también a sus padres.