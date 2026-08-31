Los sentidos mensajes de apoyo a Lionel Messi tras su renuncia a la Selección argentina

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"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Vamos Argentina", fueron algunos de los pasajes que escribió Messi anunciando el punto final de su carrera en la Selección argentina.

De inmediato, miles de fanáticos y compañeros de Messi comentaron la publicación del astro argentino agradeciéndole tantos años de entrega para con el combinado nacional.

Rodrigo De Paul, compañero en la Albiceleste y en Inter Miami, escribió en un comentario: "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección.. Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! Sos eterno".

Ángel Di María, por su parte, compañero del PSG y la Albiceleste, escribió: "Vamos a estar agradecidos toda la vida por que seas argentino, por haber llevado a la Argentina a lo más alto del mundo. Por haber elegido Argentina cuando tranquilamente podrías haber elegido otra cosa. Gracias capitán, gracias por todo. El mejor de la historia". Lautaro Martínez, delantero de la Selección argentina, también comentó: "Eternamente gracias capitán".

Leandro Paredes, amigo del 10 y compañero también en el PSG y en la Albiceleste publicó una historia con un sentido mensaje para el rosarino. "Gracias por absolutamente todo, sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán!!". El Cuti Romero eligió la misma vía para manifestar su sentimiento para con el capitán de la Selección argentina y escribió: "Te quiero, te admiro y voy a estar siempre agradecido por lo que dejaste en mí y por nuestr país. Gracias por tanto capitán".

Otras personalidades del deporte como el ex tenista Diego Schwartzman se expresó y le envió un agradecimiento al 10: "Te amamos para siempre!!! Gracias ídolo".

La publicación de Lionel Messi de inmediato cosechó miles de me gusta y comentarios provenientes desde distintas partes del planeta expresando el cariño hacia un ídolo del fútbol mundial.