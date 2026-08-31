El día más triste de todos llegó. Lionel Messi puso punto final a su ciclo en la Selección argentina. Luego de cuatro títulos con la Mayor, 20 años de vigencia y una nueva final del mundo alcanzada en la cita ecuménica del 2026, el rosarino decidió concluir su etapa en el combinado nacional luego de toda una vida defendiendo los colores del cielo argentino.
Los sentidos mensajes de apoyo a Lionel Messi tras su renuncia a la Selección argentina
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y generó miles de mensajes de afecto desde distintas partes del planeta
El capitán publicó una extensa carta en sus redes sociales en la que anunció que tomó la decisión luego de caer ante España en la final del Mundial 2026. En el posteo, cientos de mensajes de amor llovieron para el 10 eterno de la Selección argentina.
Los mensajes de apoyo hacia Messi luego del anuncio de su retiro de la Selección argentina
Una emotiva carta conmovió al mundo del fútbol luego de que Lionel Messi publicara su despedida de la Selección argentina. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también", expresó el 10 en su cuenta de Instagram.
"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Vamos Argentina", fueron algunos de los pasajes que escribió Messi anunciando el punto final de su carrera en la Selección argentina.
De inmediato, miles de fanáticos y compañeros de Messi comentaron la publicación del astro argentino agradeciéndole tantos años de entrega para con el combinado nacional.
Rodrigo De Paul, compañero en la Albiceleste y en Inter Miami, escribió en un comentario: "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección.. Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! Sos eterno".
Ángel Di María, por su parte, compañero del PSG y la Albiceleste, escribió: "Vamos a estar agradecidos toda la vida por que seas argentino, por haber llevado a la Argentina a lo más alto del mundo. Por haber elegido Argentina cuando tranquilamente podrías haber elegido otra cosa. Gracias capitán, gracias por todo. El mejor de la historia". Lautaro Martínez, delantero de la Selección argentina, también comentó: "Eternamente gracias capitán".
Leandro Paredes, amigo del 10 y compañero también en el PSG y en la Albiceleste publicó una historia con un sentido mensaje para el rosarino. "Gracias por absolutamente todo, sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán!!". El Cuti Romero eligió la misma vía para manifestar su sentimiento para con el capitán de la Selección argentina y escribió: "Te quiero, te admiro y voy a estar siempre agradecido por lo que dejaste en mí y por nuestr país. Gracias por tanto capitán".
Otras personalidades del deporte como el ex tenista Diego Schwartzman se expresó y le envió un agradecimiento al 10: "Te amamos para siempre!!! Gracias ídolo".
La publicación de Lionel Messi de inmediato cosechó miles de me gusta y comentarios provenientes desde distintas partes del planeta expresando el cariño hacia un ídolo del fútbol mundial.
En pocas palabras
- Messi se retira: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina a través de una carta en redes sociales.
- Agradecimiento de compañeros: Jugadores como Rodrigo De Paul y Ángel Di María expresaron su gratitud por su trayectoria.
- Emotiva despedida: El capitán se va con el orgullo de haberle dado alegrías al país y el cariño de los hinchas.