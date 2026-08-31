Dos hitos de la vida deportiva de Lionel Messi fueron escritos a mano. En diciembre de 2000, en una servilleta de papel, el Barcelona dejaba asentado el compromiso de contratarlo. Tenía 13 años.
Los manuscritos clave en la vida Lionel Messi: del arribo al Barcelona al adiós a la Selección
Una servilleta cuando tenía 13 años y 3 hojitas de una agenda a sus 39 marcan hitos de la vida deportiva de Lionel Messi. El valor de lo escrito en tiempos de IA
Hoy, a sus 39, el propio Lionel Messi da a conocer públicamente, a través de un mensaje manuscrito, su retiro de la Selección argentina, tras 20 años de carrera.
En tiempos en que los especialistas destacan y enfatizan el valor de volver a escribir a mano dejando a un lado a los teclados y pantallas, Lionel Messi sorprendió con el manifiesto escrito en tres páginas de papel de una agenda. Podría haberle comunicado esta decisión al planeta a través de un texto digital en IG. O de un video. Pero eligió hacerlo de puño y letra.
Acaso estas páginas deban interpretarse como el final de un ciclo que comenzó con aquella servilleta de papel firmada por su padre, Jorge Messi, y Carlos Rexach, director deportivo del Barcelona. Sólo Lionel Messi lo sabe.
En tiempos en los cuales Lionel Messi hace cosas, dentro y fuera de la cancha, que invitan a pensar que no es un ser humano sino un distinto, él mismo demuestra que es un ser humano. Sencillo. Tanto que se despide de la Selección argentina -donde sufrió y sufrió hasta que se consagró Campeón Mundial en Qatar 2022 y brilló durante 20 años- con un texto escrito a mano. Sin estridencias.
Será ahora el tiempo de los grafólogos, que develarán aspectos y características de la personalidad de Lionel Messi escudriñando los tipos de trazos manuscritos.
Dicen que la escritura a mano es la mejor forma de afirmar conceptos. Acaso Lionel Messi haya reafirmado su decisión interior poniéndola por escrito.
No es de este planeta, dijimos muchos de los que creímos que en el Mundial 2026 jugaría de a ratitos y nos sorprendimos con un Lionel Messi des-co-llan-te y decisivo para llevar a la Selección a la final.
No es de este planeta, dijimos cuando lo vimos llorar porque un asunto extrafutbolístico -después sabríamos que era la enfermedad del padre, Jorge Messi- le afectaba el ánimo en plena competencia en Estados Unidos.
No es de este planeta, pensé cuando lo vi saltar a la cancha, pocos días después de la muerte del padre.
Pero sí, Lionel Messi es de carne y hueso. Y no sólo porque escribe a mano hasta una de las decisiones más fuertes de su vida deportiva. Sino también porque confiesa sus alegrías y tristezas. Porque sufre cuando una lesión lo saca de la cancha y porque goza cuando la pelota va al fondo del arco contrario.
Porque también es un hijo que ha perdido a su padre, con todo lo que eso significa, como sentir que la tierra que pisamos se abre y parece tragarnos.
Ya lo había dicho el escritor Hernán Casciari en su texto La valija de Lionel: "La sencillez de Messi se puede resumir en algo que los argentinos del chat pudimos ver mejor que nadie: un día cualquiera de diciembre de 2022, como cada año, Messi volvió de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario. Nada más que eso. Sus costumbres no cambiaron. Solamente cambió algo: esta vez había una Copa del Mundo en la valija de Lionel".
En pocas palabras
- Escritos fundamentales de Messi: dos hitos de su carrera, el contrato con Barcelona y su retiro de la Selección argentina, fueron plasmados a mano.
- Valor del manuscrito: en la era de la inteligencia artificial, Messi eligió escribir su despedida de la Selección argentina a mano, destacando el valor de lo personal.
- Ciclo cerrado: la servilleta de su llegada al Barcelona y las hojas de agenda de su retiro marcan el inicio y el fin de una era deportiva.