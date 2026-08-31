Los manuscritos clave en la vida Lionel Messi: del arribo al Barcelona al adiós a la Selección

De puño y letra: Lionel Messi y su adiós a la Selección argentina.

Acaso estas páginas deban interpretarse como el final de un ciclo que comenzó con aquella servilleta de papel firmada por su padre, Jorge Messi, y Carlos Rexach, director deportivo del Barcelona. Sólo Lionel Messi lo sabe.

En tiempos en los cuales Lionel Messi hace cosas, dentro y fuera de la cancha, que invitan a pensar que no es un ser humano sino un distinto, él mismo demuestra que es un ser humano. Sencillo. Tanto que se despide de la Selección argentina -donde sufrió y sufrió hasta que se consagró Campeón Mundial en Qatar 2022 y brilló durante 20 años- con un texto escrito a mano. Sin estridencias.

Será ahora el tiempo de los grafólogos, que develarán aspectos y características de la personalidad de Lionel Messi escudriñando los tipos de trazos manuscritos.

Dicen que la escritura a mano es la mejor forma de afirmar conceptos. Acaso Lionel Messi haya reafirmado su decisión interior poniéndola por escrito.

No es de este planeta, dijimos muchos de los que creímos que en el Mundial 2026 jugaría de a ratitos y nos sorprendimos con un Lionel Messi des-co-llan-te y decisivo para llevar a la Selección a la final.

No es de este planeta, dijimos cuando lo vimos llorar porque un asunto extrafutbolístico -después sabríamos que era la enfermedad del padre, Jorge Messi- le afectaba el ánimo en plena competencia en Estados Unidos.

Lionel Messi y su padre, Jorge Messi.

No es de este planeta, pensé cuando lo vi saltar a la cancha, pocos días después de la muerte del padre.

Pero sí, Lionel Messi es de carne y hueso. Y no sólo porque escribe a mano hasta una de las decisiones más fuertes de su vida deportiva. Sino también porque confiesa sus alegrías y tristezas. Porque sufre cuando una lesión lo saca de la cancha y porque goza cuando la pelota va al fondo del arco contrario.

Porque también es un hijo que ha perdido a su padre, con todo lo que eso significa, como sentir que la tierra que pisamos se abre y parece tragarnos.

Ya lo había dicho el escritor Hernán Casciari en su texto La valija de Lionel: "La sencillez de Messi se puede resumir en algo que los argentinos del chat pudimos ver mejor que nadie: un día cualquiera de diciembre de 2022, como cada año, Messi volvió de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario. Nada más que eso. Sus costumbres no cambiaron. Solamente cambió algo: esta vez había una Copa del Mundo en la valija de Lionel".