El emotivo video con el que Messi informó su retiro de la Selección

Allí se pueden ver diferentes momentos del astro argentino con algunas imagenes de cuando era tan solo un niño con un sueño: el de jugar en el combinado nacional; para luego recorrer diferentes momentos con la albiceleste.

Lionel Messi brindó su último baile en el Mundial 2026.

El conmovedor video con el que Messi informó su retiro de la Selección

Tras la carta donde explica por qué tomó la decisión de retirarse de la Selección argentina haciendo hincapié en que "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", Lionel publicó el video que solo fue acompañado por un corazón y la bandera de Argentina.