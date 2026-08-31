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El emotivo video con el que Messi informó su retiro de la Selección

Luego de dar a conocer su inesperada decisión, Messi publicó un video donde repasa su carrera con la camiseta de la Selección argentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi en sus diferentes momentos con la Selección argentina.

Lionel Messi en sus diferentes momentos con la Selección argentina.

Getty Images.

No esperábamos comenzar la semana con este balde de agua fría, pero así lo quiso el 10. Lionel Messi decidió dar un paso al costado de la Selección Argentina y, para comunicarlo, publicó una conmovedora carta; minutos después dio a conocer un video que emocionará hasta a los más duros.

Allí se pueden ver diferentes momentos del astro argentino con algunas imagenes de cuando era tan solo un niño con un sueño: el de jugar en el combinado nacional; para luego recorrer diferentes momentos con la albiceleste.

Lionel Messi brind&oacute; su &uacute;ltimo baile en el Mundial 2026.

Lionel Messi brindó su último baile en el Mundial 2026.

El conmovedor video con el que Messi informó su retiro de la Selección

Tras la carta donde explica por qué tomó la decisión de retirarse de la Selección argentina haciendo hincapié en que "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", Lionel publicó el video que solo fue acompañado por un corazón y la bandera de Argentina.

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Allí agradeció "por todo el cariño de estos 20 años" y manifestó que "ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)".

Lionel Messi junto a su padre, Jorge.

Lionel Messi junto a su padre, Jorge.

La letra de la canción que compartió Lionel Messi

El video estuvo acompañado por la canción "Brindis", interpretada por Soledad Pastorutti, artista del cual Lionel Messi y su esposa son fans.

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