Capitán y goleador: Álex Arce volvió a convertir con Independiente Rivadavia y agiganta su récord

Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Su juego mejorado, con colaboración y despliegue en toda la cancha, hacen que el capitán de la Lepra esté en un momento inmejorable. Pese a errar el penal, y tener situaciones de gol que no pudo concretar, Arce siempre guardó (y guarda) una carta para el final. Y así fue. En tiempo de descuento, el bombardero de Carapeguá se fue solo mano a mano con Cambeses y esta vez no falló.

"La verdad que venía muy confiado, venía pateando bien los penales. Bueno esta vez pateé bastante bien también, pero el arquero se fue hacia ahí y me adivinó", agregó el delantero respecto al penal que le contuvo Cambeses. "Es el primer penal que erro acá, en esta institución, después de mucho. Después de haber venido pateando bastante penales. Pero bueno, se me cortó la racha".

Sin embargo, el tanto de final fue su revancha y por suerte la Lepra pudo festejar. "Tuvimos varias ocasiones de gol, y a lo último a mí se se me dio y pude liquidar el partido", señaló Arce tras la victoria ante Racing.

La Lepra se sobrepuso a las adversidades que se le plantearon en el encuentro y finalmente volvió a la victoria en el torneo local después de dos partidos. Ante Racingo no solo tuvo un tiro desde los doce pasos que no pudo ser, sino que también sufrió la lesión de Studer en el primer tiempo, y la fractura de Bonifacio en su pie, que se conoció en la previa del encuentro.

"Fue un partido muy duro. La verdad que estoy muy orgulloso de mis compañeros. Nos hicieron el gol, pero siempre estuvimos en calma, siempre fuimos para adelante y pudimos dar vuelta al resultado y dejar los tres puntos en casa. Veníamos de muchos partidos seguidos, creo que los compañeros estaban un poco cansados también. Tuvimos varios lesionados, pero el que entraba, creo que entraba con muchas ganas de querer mostrarse y ayudar al equipo. Se ganó un partido muy importante", añadió el capitán de Independiente Rivadavia.

La Lepra se metió entre los primeros ocho, alcanzando la sexta ubicación de la Zona B con 11 puntos. Además, escaló nuevamente al primer puesto de la tabla anual donde comparte posición con Argentinos Juniors pero con mejor diferencia de gol.

"Era muy importante para nosotros poder dejar los tres puntos en casa para seguir soñando en todas las competencias. Se vienen partidos muy duros, cada partido que jugamos es una final", concluyó Álex Arce.