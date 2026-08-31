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Independiente no la pasó bien

Gimnasia y Esgrima goleó al Rojo y Jadson Viera lanzó una dura autocrítica

Gimnasia goleó 3 a 0 a Independiente en Avellaneda, desplegando un gran juego y convirtiendo golazos, por lo que el DT del Rojo se mostró decepcionado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gimnasia y Esgrima brilló en Avellaneda.

Gimnasia y Esgrima brilló en Avellaneda.

Gimnasia y Esgrima viene cosechando puntos fundamentales que le sirvieron para ubicarse en la cima del Grupo A con 15 puntos (aguarda por el partido entre Instituto y San Lorenzo que se disputará durante el lunes a partir de las 21.15) y ahora venció a Independiente en Avellaneda por 3 a 0.

El resultado adverso para el Rojo provocó que los hinchas en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini explotará contra el equipo y Jadson Viera - flamante entreador de Independiente - sacó la cara por el equipo.

Jadson Viera no la pas&oacute; bien contra Gimnasia y Esgrima.

Jadson Viera no la pasó bien contra Gimnasia y Esgrima.

La fuerte autocrítica del entrenador del Rojo tras caer contra Gimnasia y Esgrima

En medio del convulsionado escenario, Viera apuntó directamente a los futbolistas con mayor recorrido en el plantel para que asuman la conducción del grupo y contengan a los juveniles. En ese sentido, el entrenador sostuvo: "Los grandes tienen que acompañar y a los chicos darle contención. La equivocación trae nerviosismo de la gente".

Los grandes tienen que dar la cara para salir de esta situación. Los grandes tienen que dar la cara para salir de esta situación.

Los desajustes en el plano defensivo encendieron las alarmas en el cuerpo técnico, que observó con preocupación la contundencia exhibida por el cuadro mendocino durante el trámite.

Al respecto, el DT remarcó: "Fue un partido en el que el rival convirtió las pocas chances que tuvo, hizo dos golazos. El partido que viene es muy importante porque hay que tratar de seguir arriba. Hoy no me gustaron algunas desatenciones".

La notable diferencia de rendimiento respecto al cotejo anterior golpeó las expectativas del estratega, quien anticipó que el próximo cruce tiene un carácter decisivo al afirmar que "El partido que viene es una final para nosotros".

A su vez, sobre el bajón futbolístico y el clima en las tribunas, agregó: "No fue un buen partido. Creo que hubo mucha diferencia con el partido pasado. Pensé que íbamos a estar un poquito mejor".

La alegr&iacute;a es toda de Gimnasia.

La alegría es toda de Gimnasia.

Pedido de disculpas a los hinchas y la búsqueda de soluciones

Viera le envió un mensaje a los hinchas: "A la gente hay que pedirle disculpas y decirle que sepa que estamos trabajando. Le pido al hincha que no pierda la ilusión, el equipo va a mejorar y nosotros vamos a poner todo para que Independiente esté donde merece estar".

Soy el responsable y se los dije a los jugadores, vamos a trabajar para que la gente vuelva a creer en el equipo. Soy el responsable y se los dije a los jugadores, vamos a trabajar para que la gente vuelva a creer en el equipo.

Para finalizar, el DT buscó acotar el impacto del resultado sin restar valor al empeño que demuestra el grupo en el día a día. De esta manera, Viera cerró su intervención señalando: "Hoy no fue un buen partido. Ellos lo saben. Son los primeros. No quiero que esta derrota sea mayor de lo que fue. Los jugadores están haciendo un gran esfuerzo y nosotros tratando de buscar soluciones".

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