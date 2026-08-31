Gimnasia y Esgrima goleó al Rojo y Jadson Viera lanzó una dura autocrítica

Los grandes tienen que dar la cara para salir de esta situación. Los grandes tienen que dar la cara para salir de esta situación.

Los desajustes en el plano defensivo encendieron las alarmas en el cuerpo técnico, que observó con preocupación la contundencia exhibida por el cuadro mendocino durante el trámite.

Al respecto, el DT remarcó: "Fue un partido en el que el rival convirtió las pocas chances que tuvo, hizo dos golazos. El partido que viene es muy importante porque hay que tratar de seguir arriba. Hoy no me gustaron algunas desatenciones".

La notable diferencia de rendimiento respecto al cotejo anterior golpeó las expectativas del estratega, quien anticipó que el próximo cruce tiene un carácter decisivo al afirmar que "El partido que viene es una final para nosotros".

A su vez, sobre el bajón futbolístico y el clima en las tribunas, agregó: "No fue un buen partido. Creo que hubo mucha diferencia con el partido pasado. Pensé que íbamos a estar un poquito mejor".

La alegría es toda de Gimnasia.

Pedido de disculpas a los hinchas y la búsqueda de soluciones

Viera le envió un mensaje a los hinchas: "A la gente hay que pedirle disculpas y decirle que sepa que estamos trabajando. Le pido al hincha que no pierda la ilusión, el equipo va a mejorar y nosotros vamos a poner todo para que Independiente esté donde merece estar".

Soy el responsable y se los dije a los jugadores, vamos a trabajar para que la gente vuelva a creer en el equipo. Soy el responsable y se los dije a los jugadores, vamos a trabajar para que la gente vuelva a creer en el equipo.

Para finalizar, el DT buscó acotar el impacto del resultado sin restar valor al empeño que demuestra el grupo en el día a día. De esta manera, Viera cerró su intervención señalando: "Hoy no fue un buen partido. Ellos lo saben. Son los primeros. No quiero que esta derrota sea mayor de lo que fue. Los jugadores están haciendo un gran esfuerzo y nosotros tratando de buscar soluciones".