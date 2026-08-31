Joaquín Freitas se va al Flamengo: River vende al juvenil por 16 millones de dólares

El destino del atacante será un Mengao que atraviesa un presente de alta exigencia: se ubica en el segundo puesto del Brasileirao y disputará los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El viaje de la joya millonaria hacia Río de Janeiro está previsto para este lunes, día en el que estampará su firma en un contrato que lo vinculará con la entidad brasileña por las próximas cinco temporadas.

En el aspecto financiero, River conservará un 20 por ciento de los derechos económicos de cara a una futura venta. Por otra parte, si bien el Millonario posee la totalidad del pase, Acassuso percibirá un 25 por ciento del monto de la transferencia con un tope fijado en un millón de dólares, correspondiente a los derechos de formación del futbolista.

Joaquín Freitas dejará a River tras 30 partidos.

En River destacó como segundo punta y fue citado a la Selección argentina

Durante los últimos compromisos bajo el mando de Chacho Coudet como entrenador, el delantero se estuvo desempeñando sobre la banda derecha como extremo. Sin embargo, la posición dentro del campo donde consiguió sus rendimientos más destacados y donde manifiesta sentirse más cómodo es actuando como segundo punta.

Su destreza en los duelos uno contra uno y su velocidad de desplazamiento llamaron la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina conducido por Lionel Scaloni, quien decidió citarlo para integrar el plantel nacional durante los encuentros amistosos previos al Mundial 2026.

En ese marco internacional, la joven promesa logró concretar su debut oficial con la camiseta albiceleste durante el triunfo por 2-0 frente a Honduras, encuentro en el que le tocó ingresar al campo de juego a los 86 minutos en reemplazo de Nicolás Otamendi.