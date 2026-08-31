"Vengo a llevarme a mi hija": la advertencia de un padre que salvó a cientos de estudiantes

Ruta de escape a zonas altas: Indicó a docentes y alumnos que abandonaran las aulas y subieran rápidamente por una ladera ubicada detrás del predio.

Indicó a docentes y alumnos que abandonaran las aulas y subieran rápidamente por una ladera ubicada detrás del predio. Desvío de transporte: Ordenó que los autobuses escolares colmados de alumnos dieran la vuelta para no ingresar a la zona de impacto.

Ordenó que los autobuses escolares colmados de alumnos dieran la vuelta para no ingresar a la zona de impacto. Prioridad preventiva: Decidió evacuar el edificio sin dudar, anteponiendo la vida de la comunidad educativa por encima de cualquier otra consideración.

Segundos entre la vida y la muerte

La crecida del río arrasó con las instalaciones escolares y el centro comercial adyacente pocos minutos después de la salida de los alumnos. Testimonios de los sobrevivientes, como el de la estudiante Yunisha Amatya, de 16 años, reflejan la desesperación del momento: los jóvenes debieron asistirse mutuamente para escalar por una estrecha vía de escape mientras observaban cómo el lodo cubría el pueblo.

El desastre climático en la región deja un saldo provisional de más de 900 fallecidos y 2.400 personas desaparecidas. Muchos de los estudiantes rescatados permanecieron aislados e incomunicados durante casi tres días debido al colapso de las rutas y de las redes telefónicas, hasta que lograron reencontrarse con sus familias mediante evacuaciones en helicóptero.

Tras el rescate, el directivo remarcó la urgente necesidad de implementar sistemas de alerta temprana con sirenas en zonas vulnerables. Sin embargo, la inmediata reacción en el colegio impidió que el nombre de 900 niños engrosara la lista de víctimas fatales.