Una decisión tomada a tiempo evitó lo que pudo haber sido una catástrofe sin precedentes en la localidad de Nuwakot, Nepal. Rajendra Dawadi, director de la escuela secundaria Tribhuvan Trishuli, logró poner a salvo a 900 estudiantes tan solo 10 minutos antes de que una riada torrencial sepultara por completo el establecimiento educativo y arrasara con el mercado local.
"Vengo a llevarme a mi hija": la advertencia de un padre que salvó a cientos de estudiantes
El director de una escuela en Nepal evacuó a 900 alumnos apenas diez minutos antes de que una feroz inundación destruyera el edificio y dejara cientos de víctimas en la región.
El aviso clave que desencadenó la evacuación
La alerta decisiva ocurrió a las 09:10 hora local, cuando el directivo recibió cuatro llamadas telefónicas de emergencia en rápida sucesión. Entre ellas, la irrupción desesperada de un hombre marcó el rumbo de la jornada: "Se avecina una gran inundación, vengo a buscar a mi hija, me la llevaré".
Al comprender la urgencia de la situación, Dawadi suspendió la actividad escolar de inmediato y ordenó las siguientes medidas de contención:
- Ruta de escape a zonas altas: Indicó a docentes y alumnos que abandonaran las aulas y subieran rápidamente por una ladera ubicada detrás del predio.
- Desvío de transporte: Ordenó que los autobuses escolares colmados de alumnos dieran la vuelta para no ingresar a la zona de impacto.
- Prioridad preventiva: Decidió evacuar el edificio sin dudar, anteponiendo la vida de la comunidad educativa por encima de cualquier otra consideración.
Segundos entre la vida y la muerte
La crecida del río arrasó con las instalaciones escolares y el centro comercial adyacente pocos minutos después de la salida de los alumnos. Testimonios de los sobrevivientes, como el de la estudiante Yunisha Amatya, de 16 años, reflejan la desesperación del momento: los jóvenes debieron asistirse mutuamente para escalar por una estrecha vía de escape mientras observaban cómo el lodo cubría el pueblo.
El desastre climático en la región deja un saldo provisional de más de 900 fallecidos y 2.400 personas desaparecidas. Muchos de los estudiantes rescatados permanecieron aislados e incomunicados durante casi tres días debido al colapso de las rutas y de las redes telefónicas, hasta que lograron reencontrarse con sus familias mediante evacuaciones en helicóptero.
Tras el rescate, el directivo remarcó la urgente necesidad de implementar sistemas de alerta temprana con sirenas en zonas vulnerables. Sin embargo, la inmediata reacción en el colegio impidió que el nombre de 900 niños engrosara la lista de víctimas fatales.
En pocas palabras
- Director salvó 900 alumnos: Evacuó una escuela 10 minutos antes de una inundación devastadora en Nepal.
- Alerta de padre: Un llamado telefónico advirtiendo sobre la crecida del río desencadenó la evacuación.
- Tragedia evitada: La rápida reacción impidió que los estudiantes fueran víctimas de la catástrofe que dejó cientos de fallecidos.