Una inundación en Nepal dejó al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos

Las autoridades de Nepal indicaron que continúan con los operativos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por las inundaciones. Fuente: Gentileza Agencias

La magnitud del desastre también generó preocupación por la cantidad de turistas que se encontraban en la región. La Junta de Turismo de Nepal informó que 384 turistas fueron reportados como desaparecidos, entre ellos 291 extranjeros.

Búsqueda desesperada tras la inundación

Según las autoridades, entre los extranjeros desaparecidos hay ciudadanos de Australia, India, Estados Unidos, Malasia, Países Bajos, Reino Unido y Sudáfrica, entre otros países.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, convocó a una reunión de emergencia del Gabinete para coordinar las tareas de rescate y asistencia a las personas afectadas.

El Ejército nepalés, junto con otras fuerzas de seguridad, intensificó los operativos para localizar a las personas desaparecidas y asistir a quienes quedaron afectados por la inundación.

Otro de los puntos críticos es Rasuwagadhi, en la frontera entre Nepal y Tíbet, donde las fuertes corrientes provocaron importantes daños.

Alarma también en China

El desastre tuvo consecuencias también del lado chino de la frontera. El presidente de China, Xi Jinping, ordenó realizar todos los esfuerzos para buscar y rescatar a las personas desaparecidas tras un deslizamiento de tierra registrado este miércoles.

El fenómeno afectó el puerto fronterizo de Gyirong, en la región autónoma de Xizang, donde se reportaron tres muertos y 265 desaparecidos, según información difundida por Xinhua.

El desastre bloqueó las rutas que conducen al puerto del lado chino y provocó cortes en las comunicaciones y el suministro eléctrico.

El puerto de Gyirong es uno de los principales pasos terrestres que conectan China y Nepal, por lo que el impacto del fenómeno y las inundaciones también afectaron la comunicación y el tránsito entre ambos países.