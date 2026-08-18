El Niño en Argentina: despliegan monitoreo en tiempo real ante posibles inundaciones

El fenómeno de El Niño produce inundaciones en varias regiones.

Esta herramienta permite a los municipios organizarse con anterioridad, ejecutando la limpieza de canales de drenaje y simulación de contingencias en las guardias médicas locales.

Cómo se prepara Mendoza ante posibles inundaciones

En Mendoza ya encendieron las alarmas y se intensificó el Plan de Prevención Hídrica en distintos puntos de la provincia. Tras las intensas nevadas registradas en las últimas semanas en la cordillera, las autoridades proyectan un escenario complejo para los próximos meses en el que confluirán el proceso de deshielo y un volumen de lluvias por encima de los promedios históricos.

Desde la Dirección de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, remarcaron que el objetivo primordial de las maniobras es despejar y recuperar la capacidad de conducción de los cauces, arroyos, colectores aluvionales y colectores urbanos para amortiguar los posibles desbordes y mitigar los riesgos de inundaciones.

El Niño en Mendoza. Se intensificó el Plan de Prevención Hídrica.

Cuándo alcanzará su mayor fuerza el Súper El Niño en Argentina

Según informaron especialistas en clima a través de publicaciones, el evento climático mantendrá su fase activa hasta el inicio del otoño. Las proyecciones meteorológicas indican que el periodo de mayor impacto pluviométrico se sentirá con firmeza a partir de la primavera austral.

Las regiones con mayor nivel de exposición comprenden el Litoral, el Noreste, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la región de Cuyo. Informes técnicos oficiales estiman que existen más de 5,4 millones de hectáreas potencialmente anegables en todo el territorio nacional, lo que compromete de forma directa a cerca de un millón de habitantes.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la fuerza considerable de esta alerta meteorológica alterará los regímenes habituales de humedad, favoreciendo tormentas severas y acumulados de agua superiores a los promedios históricos durante semanas consecutivas.

Qué es El Niño y porqué ese nombre

El Niño es un fenómeno climático que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico, en la región ecuatorial, registran un calentamiento anómalo. Este cambio altera la interacción entre el océano y la atmósfera y modifica los patrones de vientos y corrientes, con consecuencias en distintas partes del mundo. Mientras algunas regiones pueden enfrentar sequías, otras experimentan lluvias intensas e inundaciones.

El fenómeno de El Niño muestra cambios en la interacción entre el océano y la atmósfera y modifica los patrones de vientos y corrientes.

Aunque la fase de El Niño ya está activa, sus efectos en nuestra región suelen manifestarse con un desfase de entre 30 y 90 días. Debido a que el calentamiento del Pacífico se encuentra próximo a Sudamérica y los vientos presentan una importante intensidad, se estima que el incremento de las precipitaciones comenzará a sentirse desde agosto. Según las proyecciones de organismos internacionales, el fenómeno podría extenderse hasta el invierno o la primavera del próximo año.

En esta oportunidad, El Niño presenta una intensidad considerada fuerte o muy fuerte. Expresiones como “Super Niño”, “Mega Niño” o “Godzilla Niño” no son términos científicos oficiales, sino denominaciones utilizadas por los medios para destacar la magnitud del episodio.

El nombre “El Niño” tiene su origen en el siglo XIX. Pescadores de Perú y Ecuador observaron que, durante determinados años, el calentamiento del océano afectaba la pesca y coincidía con lluvias inusuales cercanas a Navidad. Por ello, comenzaron a llamarlas “las lluvias del Niño Dios”, expresión que con el tiempo derivó en el nombre actual del fenómeno.