El Niño en Argentina: despliegan monitoreo en tiempo real ante posibles inundaciones

El fenómeno de El Niño ingresó en una etapa de mayor intensidad dentro del territorio argentino. Frente a las precipitaciones proyectadas para los próximos meses, las autoridades nacionales decidieron estructurar una central de monitoreo continuo para evaluar el impacto en zonas vulnerables del país.
Plan oficial para monitorear el Súper El Niño en tiempo real
La iniciativa es coordinada por el Ministerio de Salud junto con la Agencia Federal de Emergencias, según precisó la agencia Noticias Argentinas. La central unificada integra reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y el Conicet, utilizando tecnología geoespacial para mapear áreas críticas.
A través del sistema informático ArcGIS, el equipo de especialistas supervisa la evolución de los caudales, detecta terrenos anegables y calcula los potenciales daños en la infraestructura vial, redes de energía eléctrica y centros asistenciales. El objetivo central consiste en pasar de una respuesta reactiva tradicional a una planificación operativa anticipada.
Esta herramienta permite a los municipios organizarse con anterioridad, ejecutando la limpieza de canales de drenaje y simulación de contingencias en las guardias médicas locales.
Cómo se prepara Mendoza ante posibles inundaciones
En Mendoza ya encendieron las alarmas y se intensificó el Plan de Prevención Hídrica en distintos puntos de la provincia. Tras las intensas nevadas registradas en las últimas semanas en la cordillera, las autoridades proyectan un escenario complejo para los próximos meses en el que confluirán el proceso de deshielo y un volumen de lluvias por encima de los promedios históricos.
Desde la Dirección de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, remarcaron que el objetivo primordial de las maniobras es despejar y recuperar la capacidad de conducción de los cauces, arroyos, colectores aluvionales y colectores urbanos para amortiguar los posibles desbordes y mitigar los riesgos de inundaciones.
Cuándo alcanzará su mayor fuerza el Súper El Niño en Argentina
Según informaron especialistas en clima a través de publicaciones, el evento climático mantendrá su fase activa hasta el inicio del otoño. Las proyecciones meteorológicas indican que el periodo de mayor impacto pluviométrico se sentirá con firmeza a partir de la primavera austral.
Las regiones con mayor nivel de exposición comprenden el Litoral, el Noreste, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la región de Cuyo. Informes técnicos oficiales estiman que existen más de 5,4 millones de hectáreas potencialmente anegables en todo el territorio nacional, lo que compromete de forma directa a cerca de un millón de habitantes.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la fuerza considerable de esta alerta meteorológica alterará los regímenes habituales de humedad, favoreciendo tormentas severas y acumulados de agua superiores a los promedios históricos durante semanas consecutivas.
Qué es El Niño y porqué ese nombre
El Niño es un fenómeno climático que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico, en la región ecuatorial, registran un calentamiento anómalo. Este cambio altera la interacción entre el océano y la atmósfera y modifica los patrones de vientos y corrientes, con consecuencias en distintas partes del mundo. Mientras algunas regiones pueden enfrentar sequías, otras experimentan lluvias intensas e inundaciones.
Aunque la fase de El Niño ya está activa, sus efectos en nuestra región suelen manifestarse con un desfase de entre 30 y 90 días. Debido a que el calentamiento del Pacífico se encuentra próximo a Sudamérica y los vientos presentan una importante intensidad, se estima que el incremento de las precipitaciones comenzará a sentirse desde agosto. Según las proyecciones de organismos internacionales, el fenómeno podría extenderse hasta el invierno o la primavera del próximo año.
En esta oportunidad, El Niño presenta una intensidad considerada fuerte o muy fuerte. Expresiones como “Super Niño”, “Mega Niño” o “Godzilla Niño” no son términos científicos oficiales, sino denominaciones utilizadas por los medios para destacar la magnitud del episodio.
El nombre “El Niño” tiene su origen en el siglo XIX. Pescadores de Perú y Ecuador observaron que, durante determinados años, el calentamiento del océano afectaba la pesca y coincidía con lluvias inusuales cercanas a Navidad. Por ello, comenzaron a llamarlas “las lluvias del Niño Dios”, expresión que con el tiempo derivó en el nombre actual del fenómeno.
En pocas palabras
- Súper El Niño: se activó un sistema preventivo nacional para monitorear lluvias extremas y mitigar riesgos en Argentina.
- Monitoreo en tiempo real: se utiliza tecnología geoespacial para mapear áreas críticas y calcular potenciales daños.
- Preparativos en Mendoza: se intensifica el Plan de Prevención Hídrica ante la proyección de deshielo y lluvias superiores al promedio.