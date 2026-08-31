Planta de romero: cómo mantenerla verde y sana todo el año usando levadura en polvo

Al aplicarla en el suelo, se activa la flora bacteriana beneficiosa de la tierra, facilitando que las raíces absorban mejor los nutrientes esenciales que mantienen el follaje denso y con su color característico.

La preparación no requiere grandes complicaciones ni gastos extra. Para elaborar este fertilizante orgánico basta con seguir unos pocos pasos:

Disolver una cucharada sopera de levadura en polvo y una cucharadita de azúcar en un litro de agua tibia. El azúcar servirá para activar los microorganismos de la levadura.

Dejar reposar la preparación en un lugar templado durante dos o tres horas hasta que genere una ligera espuma en la superficie.

Regar la base de la planta directamente sobre la tierra, evitando mojar las hojas.

La levadura en polvo puede ser altamente efectiva para mantener a la planta de romero.

Para que el tratamiento sea efectivo sin saturar la tierra, se recomienda aplicar este preparado una vez al mes durante la primavera y el verano, y distanciarlo a una vez cada dos meses en otoño e invierno, cuando la planta entra en reposo vegetal.

El equilibrio en el riego, la clave del éxito

Aunque la levadura le aporta un empujón de vitalidad, ningún truco de jardinería funciona de forma aislada. El romero es una especie de origen mediterráneo acostumbrada a climas secos, por lo que el exceso de agua es su principal enemigo.

Es fundamental permitir que el sustrato se seque por completo entre riego y riego y asegurarse de que la maceta o el cantero cuenten con un drenaje fluido. Combinando una buena dosis de sol directo, un riego medido y el aporte mensual de levadura, la planta mantendrá su verdor y aroma intactos durante todo el año.