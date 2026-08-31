Planta de romero: cómo mantenerla verde y sana todo el año usando levadura en polvo

El romero es una de las plantas aromáticas más nobles y presentes en los jardines mendocinos, pero también una de las que más dolores de cabeza genera cuando sus hojas empiezan a perder brillo y a tornarse marrones.
Para lograr una planta fuerte, verde y vistosa durante los 365 días del año, existe un recurso casero tan accesible como efectivo: la levadura en polvo.
Cómo mantener a la planta de romero usando levadura en polvo
Este ingrediente, infaltable en la cocina para la elaboración del pan, es un potente aliado para la jardinería doméstica. La levadura de cerveza seca contiene un alto concentrado de vitaminas del grupo B, minerales como hierro y magnesio, y aminoácidos que funcionan como un bioestimulante natural.
Al aplicarla en el suelo, se activa la flora bacteriana beneficiosa de la tierra, facilitando que las raíces absorban mejor los nutrientes esenciales que mantienen el follaje denso y con su color característico.
La preparación no requiere grandes complicaciones ni gastos extra. Para elaborar este fertilizante orgánico basta con seguir unos pocos pasos:
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Disolver una cucharada sopera de levadura en polvo y una cucharadita de azúcar en un litro de agua tibia. El azúcar servirá para activar los microorganismos de la levadura.
Dejar reposar la preparación en un lugar templado durante dos o tres horas hasta que genere una ligera espuma en la superficie.
Regar la base de la planta directamente sobre la tierra, evitando mojar las hojas.
Para que el tratamiento sea efectivo sin saturar la tierra, se recomienda aplicar este preparado una vez al mes durante la primavera y el verano, y distanciarlo a una vez cada dos meses en otoño e invierno, cuando la planta entra en reposo vegetal.
El equilibrio en el riego, la clave del éxito
Aunque la levadura le aporta un empujón de vitalidad, ningún truco de jardinería funciona de forma aislada. El romero es una especie de origen mediterráneo acostumbrada a climas secos, por lo que el exceso de agua es su principal enemigo.
Es fundamental permitir que el sustrato se seque por completo entre riego y riego y asegurarse de que la maceta o el cantero cuenten con un drenaje fluido. Combinando una buena dosis de sol directo, un riego medido y el aporte mensual de levadura, la planta mantendrá su verdor y aroma intactos durante todo el año.
En pocas palabras
- Romero: mantener la planta verde y sana todo el año con levadura en polvo y elementos caseros.
- Fertilizante casero: mezclar levadura, azúcar y agua tibia para activar la flora bacteriana y mejorar absorción de nutrientes.
- Riego y sol: combinar riego medido, drenaje adecuado y exposición solar para complementar el tratamiento con levadura.