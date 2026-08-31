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"Un sueño hecho realidad"

Las Leonas campeonas del mundo ya están en Argentina

Minutos previos a las 6 de la mañana Las Leonas pisaron suelo argentino luego de consagrarse como campeonas del Mundial de Hockey sobre césped

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Las Leonas llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en la madrugada.

Las Leonas llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en la madrugada.

Luciano Thieberger

En las primeras horas de la madrugada, antes de las 6, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped pisó suelo patrio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Seres queridos y seguidores se congregaron para recibir a Las Leonas tras volver a subirse a lo más alto del podio internacional tras derrotar a Países Bajos en la final.

La comitiva estuvo encabezada por Majo Granatto, una de las referentes y capitanas del equipo, quien llevaba el trofeo en sus manos.

Toda la delegación aprovechó la oportunidad para continuar los festejos en el propio hall del aeropuerto, celebrando la conquista de una Copa del Mundo que cortó una racha de 16 años sin coronaciones ecuménicas, rememorando la gesta de Rosario 2010 bajo la guía de Luciana Aymar.

La Copa del Mundo es para Las Leonas.

La Copa del Mundo es para Las Leonas.

Las Leonas y la felicidad de ser las campeonas del mundo

María José Granatto hizo hincapié en la histórica gesta donde el seleccionado argentino venció a Países Bajos, quienes tienen 9 títulos mundiales: "Fue un sueño hecho realidad. Fue la mejor final que jugamos en año, con determinación. Es una sensación hermosa. No se puede explicar la gente que se acercó a alentarnos".

Hay que poner más inversión en el deporte. Hay que poner más inversión en el deporte.

Además, se refirió al acompañamiento de Luciana Aymar: "Tenerla ahí fue nuestro amuleto, es nuestra bandera. Ocho veces mejor jugadora del mundo y además es una gran persona".

Además, se refirió al acompañamiento de Luciana Aymar: "Tenerla ahí fue nuestro amuleto, es nuestra bandera. Ocho veces mejor jugadora del mundo y además es una gran persona".

Aymar acudió al Mundial invitada por la FIH (Federación Internacional de Hockey) y presenció desde la tribuna tanto el cruce de semifinales frente a Australia como la gran definición contra el combinado neerlandés.

Las Leonas fueron recibidas por el p&uacute;blico en su llegada al pa&iacute;s.

Las Leonas fueron recibidas por el público en su llegada al país.

Las sensaciones de Julieta Jankunas, figura de Las Leonas

Otra de las voces que reflejó el sentimiento interno de la delegación fue la de la delantera Julieta Jankunas, quien resaltó la unión del plantel y el rol del staff diciendo: "Este grupo es increíble. Son mi familia. Tener placer y tener buen clima es mágico".

"Decir somos campeonas del mundo es muy lindo. Que salgamos campeonas demostró el trabajo del cuerpo técnico", concluyó Jankunas.

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