Las Leonas campeonas del mundo ya están en Argentina

La Copa del Mundo es para Las Leonas. Luciano Thieberger

Las Leonas y la felicidad de ser las campeonas del mundo

María José Granatto hizo hincapié en la histórica gesta donde el seleccionado argentino venció a Países Bajos, quienes tienen 9 títulos mundiales: "Fue un sueño hecho realidad. Fue la mejor final que jugamos en año, con determinación. Es una sensación hermosa. No se puede explicar la gente que se acercó a alentarnos".

Hay que poner más inversión en el deporte. Hay que poner más inversión en el deporte.

Además, se refirió al acompañamiento de Luciana Aymar: "Tenerla ahí fue nuestro amuleto, es nuestra bandera. Ocho veces mejor jugadora del mundo y además es una gran persona".

Además, se refirió al acompañamiento de Luciana Aymar: "Tenerla ahí fue nuestro amuleto, es nuestra bandera. Ocho veces mejor jugadora del mundo y además es una gran persona".

Aymar acudió al Mundial invitada por la FIH (Federación Internacional de Hockey) y presenció desde la tribuna tanto el cruce de semifinales frente a Australia como la gran definición contra el combinado neerlandés.

Las Leonas fueron recibidas por el público en su llegada al país. Luciano Thieberger

Las sensaciones de Julieta Jankunas, figura de Las Leonas

Otra de las voces que reflejó el sentimiento interno de la delegación fue la de la delantera Julieta Jankunas, quien resaltó la unión del plantel y el rol del staff diciendo: "Este grupo es increíble. Son mi familia. Tener placer y tener buen clima es mágico".

"Decir somos campeonas del mundo es muy lindo. Que salgamos campeonas demostró el trabajo del cuerpo técnico", concluyó Jankunas.