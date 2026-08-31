Cómo quedó la pelea en la Tabla Anual tras el triunfo de Independiente Rivadavia ante Racing

Con la victoria ante la Academia en el Bautista Gargantini, la Lepra recuperó ese lugar que había perdido momentáneamente con el triunfo de Argentinos Juniors sobre Aldosivi por la séptima fecha.

Independiente Rivadavia, nuevamente en lo más alto de la Tabla Anual

Con los tres puntos obtenidos en casa, la Lepra alcanzó los 45 puntos para reubicarse en la cima de la Tabla Anual de la Liga Profesional. El liderazgo se lo quitó a Argentinos Juniors, equipo que cosechó la misma cantidad de unidades tras vencer al Tiburón pero que tiene peor diferencia de gol (el Bicho tiene +9 y el Azul tiene +15 goles a favor).