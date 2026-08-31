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Cómo quedó la pelea en la Tabla Anual tras el triunfo de Independiente Rivadavia ante Racing

Independiente Rivadavia mantiene una lucha reñida por el liderazgo de la Tabla Anual de la Liga Profesional

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia quedó primero en la Tabla Anual de la Liga Profesional tras el triunfo ante Racing. Foto: Axel Lloret/Diario UNO. 

Independiente Rivadavia quedó primero en la Tabla Anual de la Liga Profesional tras el triunfo ante Racing. Foto: Axel Lloret/Diario UNO. 

Independiente Rivadavia logró un importante triunfo ante Racing para mantenerse prendido en la lucha por el primer lugar de la Tabla Anual, aquel que premia como Campeón de la Liga al equipo que se encuentre en dicha posición al finalizar la fase regular de los dos torneos semestrales (Apertura y Clausura).

Con la victoria ante la Academia en el Bautista Gargantini, la Lepra recuperó ese lugar que había perdido momentáneamente con el triunfo de Argentinos Juniors sobre Aldosivi por la séptima fecha.

Independiente Rivadavia, nuevamente en lo más alto de la Tabla Anual

Con los tres puntos obtenidos en casa, la Lepra alcanzó los 45 puntos para reubicarse en la cima de la Tabla Anual de la Liga Profesional. El liderazgo se lo quitó a Argentinos Juniors, equipo que cosechó la misma cantidad de unidades tras vencer al Tiburón pero que tiene peor diferencia de gol (el Bicho tiene +9 y el Azul tiene +15 goles a favor).

Independiente Rivadavia quedó primero en la Tabla Anual de la Liga Profesional. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Independiente Rivadavia quedó primero en la Tabla Anual de la Liga Profesional. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

En las inmediaciones de estos dos elencos se encuentra Vélez, con 41 puntos. El Fortín empato ante Riestra con un polémico gol anulado sobre el final que le impidió acercarse más a los líderes. Luego aparece Boca Juniors con 40 y Rosario Central con 39 puntos.

El primer puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional no solo otorga una estrella más para el equipo que logre terminar primero sino que también brinda el boleto para la Copa Libertadores 2027.

A falta de nueve fechas para el final de esta etapa, Independiente Rivadavia mantiene la expectativa -al igual que el Bicho- de poder quedarse con ese doble premio de poder ser el mejor equipo del año en la fase regular de ambos torneos.

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