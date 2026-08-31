Cómo quedó la pelea en la Tabla Anual tras el triunfo de Independiente Rivadavia ante Racing

Independiente Rivadavia quedó primero en la Tabla Anual de la Liga Profesional. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.
En las inmediaciones de estos dos elencos se encuentra Vélez, con 41 puntos. El Fortín empato ante Riestra con un polémico gol anulado sobre el final que le impidió acercarse más a los líderes. Luego aparece Boca Juniors con 40 y Rosario Central con 39 puntos.
El primer puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional no solo otorga una estrella más para el equipo que logre terminar primero sino que también brinda el boleto para la Copa Libertadores 2027.
A falta de nueve fechas para el final de esta etapa, Independiente Rivadavia mantiene la expectativa -al igual que el Bicho- de poder quedarse con ese doble premio de poder ser el mejor equipo del año en la fase regular de ambos torneos.