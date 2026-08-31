DIY paso a paso para coser un organizador de tela para el baño

DIY: cómo coser un organizador de baño

En el baño hay muchos objetos pequeños que se pierden o desaparecen por la falta de organización. Cremas, jabones, secadores de pelo, papel higiénico, toallas íntimas, isopor, pasta dental y todo lo que tiene que ver con este ambiente del hogar.

Vienen muchos muebles de almacenamiento para baño, pero puede que sean muy grandes para el tuyo o quizás estás buscando un espacio de guardado más simple, que se pueda colgar en la puerta del baño o en una pared sin llamar mucho la atención.

Para realizar este DIY de costura para el baño no hay que usar cualquier tela. Para un acabado más rústico y acogedor, se puede usar un lienzo grueso o una tela antidesgarros color crema. Si la idea es que sea más limpio que lindo, te convienen telas impermeables y resistentes como cordura o cicap.

Corta las telas siguiendo los patrones de medidas que se muestran en el tutorial del DIY. Además de las telas, vas a necesitar un palo pequeño de madera y un gancho para la puerta del baño. Cose las presillas y los bolsillos dobles antes de colocarlos en la base del organizador. Coloca los bolsillos en la capa base realizando una costura recta en los bordes y la base. Coloca el palo de madera por las presillas y ata en los extremos un cordón para colgar en el gancho de la puerta del baño.

¿Para qué otras cosas puedo usar este DIY?

Este organizador de baño sirve para otros espacios del hogar. Por ejemplo, se puede colgar en las alacenas o puertas de bajo mesada de la cocina para guardar las tapas de los recipientes de plásticos, algunos utensilios, alimentos secos, condimentos o productos de limpieza.

Los organizadores sirven para guardar muchas cosas.

Este organizador o DIY también sirve para guardar objetos o útiles escolares, para organizar un taller de costura o de pintura y para almacenar pequeños accesorios en el dormitorio.