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Changuito Zeballos definió su futuro y jugará en Italia: no será en el Napoli

Boca logró definir el futuro de Exequiel Zeballos y el delantero de 24 años continuará su carrera en Italia, pero lejos de los grandes equipos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Changuito Zeballos continuará su carrera en Italia.

Changuito Zeballos continuará su carrera en Italia.

Aunque el contrato de Exequiel Zeballos con Boca vencía el 31 de diciembre de 2026 - lo que le permitía marcharse en condición de jugador libre - y pese a encontrarse apartado del plantel, el delantero prefirió que el club interesado en sus servicios le abonara una transferencia a la institución.

El vínculo entre el jugador y la dirigencia de Román Riquelme está rota y como el Changuito decidió no continuar su carrera en el Xeneize, es que tuvo que comenzar a entrenarse diferenciado, sin sus compañeros y no disputó más partidos oficiales.

No obstante, quiso retribuirse al conjunto de la Ribera por los años compartidos ya que es parte de las inferiores desde 2016 cuando comenzó a vivir en la pensión del club.

Zeballos decidi&oacute; no jugar m&aacute;s en Boca, pero se asegur&oacute; que el Xeneize recibiera dinero por su traspaso.

Zeballos decidió no jugar más en Boca, pero se aseguró que el Xeneize recibiera dinero por su traspaso.

Changuito Zeballos definió su futuro

Por eso, al momento de analizar posibles propuestas laborales, siempre dejó en claro que, a pesar de poder irse libre al finalizar su contrato, exigió que se le pagara una transferencia a Boca.

El Napoli y el Parma estuvieron en la órbita para contratarlo, pero finalmente fue el Monza quien negoció para quedarse con sus servicios.

El Biancorossi pagó una cifra cercana a los 5 millones de dólares y según informó el periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano, Boca conservará una plusvalía del 40% sobre una futura transferencia.

Es decir, si el Monza vende a Changuito Zeballos por una cifra mayor, el Xeneize cobrará ese porcentaje. El delantero firmará un contrato por 5 temporadas.

Exequiel Zeballos jugar&aacute; en el Monza, equipo reci&eacute;n ascendido.

Exequiel Zeballos jugará en el Monza, equipo recién ascendido.

El club donde firmó Changuito Zeballos

Tras lograr el ascenso a la Serie A para la temporada 2025/26, el objetivo primordial del equipo es sumar los puntos necesarios para sostener la categoría; una meta que se ha tornado compleja durante el inicio del torneo tras las dos primeras fechas.

En el debut tuvieron un partido más que complicado ya que se enfrentaron al campeón Inter y cayeron 4 a 1 en condición de visitante.

Luego, en la segunda fecha, cayó como local por 3 a 2 frente al Udinese; en la tercera fecha tendrá que enfrentar al Parma, equipo que en la previa también estuvo interesado en el Changuito Zeballos.

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