Changuito Zeballos definió su futuro y jugará en Italia: no será en el Napoli

Zeballos decidió no jugar más en Boca, pero se aseguró que el Xeneize recibiera dinero por su traspaso.

Changuito Zeballos definió su futuro

Por eso, al momento de analizar posibles propuestas laborales, siempre dejó en claro que, a pesar de poder irse libre al finalizar su contrato, exigió que se le pagara una transferencia a Boca.

El Napoli y el Parma estuvieron en la órbita para contratarlo, pero finalmente fue el Monza quien negoció para quedarse con sus servicios.

El Biancorossi pagó una cifra cercana a los 5 millones de dólares y según informó el periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano, Boca conservará una plusvalía del 40% sobre una futura transferencia.

Es decir, si el Monza vende a Changuito Zeballos por una cifra mayor, el Xeneize cobrará ese porcentaje. El delantero firmará un contrato por 5 temporadas.

Exequiel Zeballos jugará en el Monza, equipo recién ascendido.

El club donde firmó Changuito Zeballos

Tras lograr el ascenso a la Serie A para la temporada 2025/26, el objetivo primordial del equipo es sumar los puntos necesarios para sostener la categoría; una meta que se ha tornado compleja durante el inicio del torneo tras las dos primeras fechas.

En el debut tuvieron un partido más que complicado ya que se enfrentaron al campeón Inter y cayeron 4 a 1 en condición de visitante.

Luego, en la segunda fecha, cayó como local por 3 a 2 frente al Udinese; en la tercera fecha tendrá que enfrentar al Parma, equipo que en la previa también estuvo interesado en el Changuito Zeballos.