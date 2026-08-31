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Gracias, capitán

Los números de una era irrepetible: las estadísticas y títulos de Messi con la Selección argentina

El astro rosarino comunicó el fin de su etapa con la camiseta albiceleste tras dos décadas de magia, goles y gloria

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Único e irrepetible: Lionel Messi puso fin a su ciclo en la Selección argentina.

Único e irrepetible: Lionel Messi puso fin a su ciclo en la Selección argentina.

Tras el contundente anuncio que sacudió las redes sociales y paralizó a todo el pueblo argentino, Lionel Messi decidió ponerle punto final a su ciclo en la Selección argentina. Un camino de dos décadas marcadas por la perseverancia, el talento y una resiliencia única.

La historia del rosarino con la Albiceleste tuvo de todo, superó las tormentas más durasy logró tocar el cielo. Desde aquel debut agridulce en 2005 ante Hungría hasta las noches consagratorias en el Maracaná, Wembley y el Lusail, Messi reescribió varias de las páginas más doradas de nuestro país en lo que al fútbol respecta.

20 años de gloria: los números de Messi en la Selección argentina

A lo largo de 20 años defendiendo la camiseta albiceleste, Messi acumuló un registro numérico que roza la dimensión de lo irreal. Se despidió como el futbolista con más presencias en la historia de la Selección argentina con 187 partidos disputados y como el máximo artillero indiscutido del país al gritar 106 goles.

Además, a los goles se le suman 56 asistencias repartidas y un total de 9 tripletes anotados, dejando una vara prácticamente inalcanzable para las futuras generaciones venideras.

Tras haber conquistado en sus inicios el Mundial Sub-20 en Países Bajos durante 2005 y la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el ansiado éxito en la mayor llegó de manera consecutiva: alzó la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 ante Italia en Wembley, la histórica Copa del Mundo en Qatar 2022 y el bicampeonato continental logrado en la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos.

Máximo goleador en mundiales y un legado eterno

El legado del Messi también se mide en la previa a los momentos importantes. Con 34 tantos convertidos en las Eliminatorias Sudamericanas, se consagró como el máximo goleador histórico de la clasificación continental.

Asimismo, sus 13 festejos en Copas del Mundo lo posicionaron como el argentino más goleador en la máxima cita, superando la marca de Gabriel Batistuta.

Messi se va de la Selección argentina habiéndose vaciado por completo, como él mismo lo dijo, y regalándole al pueblo argentino momentos de mayor felicidad.

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