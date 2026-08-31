Los números de una era irrepetible: las estadísticas y títulos de Messi con la Selección argentina

Además, a los goles se le suman 56 asistencias repartidas y un total de 9 tripletes anotados, dejando una vara prácticamente inalcanzable para las futuras generaciones venideras.

Tras haber conquistado en sus inicios el Mundial Sub-20 en Países Bajos durante 2005 y la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el ansiado éxito en la mayor llegó de manera consecutiva: alzó la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 ante Italia en Wembley, la histórica Copa del Mundo en Qatar 2022 y el bicampeonato continental logrado en la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos.

Máximo goleador en mundiales y un legado eterno

El legado del Messi también se mide en la previa a los momentos importantes. Con 34 tantos convertidos en las Eliminatorias Sudamericanas, se consagró como el máximo goleador histórico de la clasificación continental.

Asimismo, sus 13 festejos en Copas del Mundo lo posicionaron como el argentino más goleador en la máxima cita, superando la marca de Gabriel Batistuta.

Messi se va de la Selección argentina habiéndose vaciado por completo, como él mismo lo dijo, y regalándole al pueblo argentino momentos de mayor felicidad.