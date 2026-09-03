Cómo les fue a Los Pumas y a los Wallabies cada vez que jugaron en Mendoza

Los Pumas y los Wallabies jugaron por última vez en Mendoza en 2022.

En total el seleccionado nacional acumula 7 victorias, un empate y 6 caídas en la tierra del sol y del buen vino donde además jugará por 5ta vez ante los australianos con un historial desfavorable ya que ganó uno en 2014 y perdió luego en 2015, 17 y 22.

Los Pumas en Mendoza

06/07/2024 Los Pumas 13 vs Francia 28

08/07/2023 Los Pumas 12 vs All Blacks 41

06/08/2022 Los Pumas 26 vs Australia 41

25/08/2018 Los Pumas 32 vs Sudáfrica 19

07/10/2017 Los Pumas 20 vs Australia 37

25/07/2015 Los Pumas 9 vs Australia 34

04/10/2014 Los Pumas 21 vs Australia 17

24/08/2013 Los Pumas 17 vs Sudáfrica 22

25/08/2012 Los Pumas 16 vs Sudáfrica 16

09/06/2007 Los Pumas 24 vs Italia 6

04/05/2002 Los Pumas 57 vs Chile 13

01/05/2002 Los Pumas 152 vs Paraguay 0

28/04/2002 Los Pumas 35 vs Uruguay 21

04/10/1997 Los Pumas 50 vs Chile 10

Las visitas de los Wallabies a Mendoza

Para Australia la de 2027 es la 7ma visita a Mendoza en un historial que incluye dos victorias ante el seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo en 1979 y 1987, épocas de rugby amateur a nivel mundial.

Los Wallabies y una postal bien mendocina durante su entrenamiento en Marista.

Los Wallabies ganaron 5 de sus encuentros en la provincia y solo perdieron en 2014 ante Los Pumas en un partido que derivó en la salida de quien era su entrenador en aquel momento: Ewen Mc Kenzie.

En cuanto a los partidos por el Rugby Championship el historial indica un triunfo argentino y otros 3 de los oceánicos.

Los partidos de Australia en Mendoza

30/10/1979 Mendoza 4 - Australia 43, en la Villa Marista

17/10/1987 Mendoza 3 - Australia 40, en el Malvinas

4/10/2014 Los Pumas 21 - Australia 17, en el Malvinas*

25/7/2015 Los Pumas 9 - Australia 34, en el Malvinas*

7/10/2017 Los Pumas 20 - Australia 37, en el Malvinas*

6/8/2022 Los Pumas 26 - Australia 41, en el Malvinas*

*Partidos válidos por el Rugby Championship.

Aún hay entradas para ver a Los Pumas y Australia en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

Los Pumas vencieron a Australia en Mendoza, en 2014.

La iniciativa de la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permite que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

Los precios de las entradas