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Cómo les fue a Los Pumas y a los Wallabies cada vez que jugaron en Mendoza

Los Pumas y los Wallabies ultiman detalles de su preparación para el test match que disputarán este sábado a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Rodrigo Martínez, uno de Los Pumas mendocinos.

Rodrigo Martínez, uno de Los Pumas mendocinos.

Foto: Axel Lloret/UNO

Los Pumas y los Wallabies ultiman detalles de su preparación para el test match que disputarán este sábado a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y este jueves ambos entrenadores, Felipe Contepomi y Les Kiss, anunciarán sus respectivas formaciones.

Alternando sus entrenamientos con el descanso y algo de turismo, los dos seleccionados tienen previsto anunciar sus formaciones este jueves y realizar sus últimos movimientos el viernes en el estadio Malvinas Argentinas.

Pablo Matera será el capitán de Los Pumas en Mendoza.

Pablo Matera será el capitán de Los Pumas en Mendoza.

Para Los Pumas será el 15to partido internacional en Mendoza contando los que disputaron en 1997 y 2002 por el Sudamericano, el test match ante Italia previo al Mundial 2007 y los más recientes por el Rugby Championship, además de último amistoso con Francia, hace dos años.

Los Pumas y los Wallabies jugaron por última vez en Mendoza en 2022.

Los Pumas y los Wallabies jugaron por última vez en Mendoza en 2022.

En total el seleccionado nacional acumula 7 victorias, un empate y 6 caídas en la tierra del sol y del buen vino donde además jugará por 5ta vez ante los australianos con un historial desfavorable ya que ganó uno en 2014 y perdió luego en 2015, 17 y 22.

Los Pumas en Mendoza

  • 06/07/2024 Los Pumas 13 vs Francia 28
  • 08/07/2023 Los Pumas 12 vs All Blacks 41
  • 06/08/2022 Los Pumas 26 vs Australia 41
  • 25/08/2018 Los Pumas 32 vs Sudáfrica 19
  • 07/10/2017 Los Pumas 20 vs Australia 37
  • 25/07/2015 Los Pumas 9 vs Australia 34
  • 04/10/2014 Los Pumas 21 vs Australia 17
  • 24/08/2013 Los Pumas 17 vs Sudáfrica 22
  • 25/08/2012 Los Pumas 16 vs Sudáfrica 16
  • 09/06/2007 Los Pumas 24 vs Italia 6
  • 04/05/2002 Los Pumas 57 vs Chile 13
  • 01/05/2002 Los Pumas 152 vs Paraguay 0
  • 28/04/2002 Los Pumas 35 vs Uruguay 21
  • 04/10/1997 Los Pumas 50 vs Chile 10

Las visitas de los Wallabies a Mendoza

Para Australia la de 2027 es la 7ma visita a Mendoza en un historial que incluye dos victorias ante el seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo en 1979 y 1987, épocas de rugby amateur a nivel mundial.

Los Wallabies y una postal bien mendocina durante su entrenamiento en Marista.

Los Wallabies y una postal bien mendocina durante su entrenamiento en Marista.

Los Wallabies ganaron 5 de sus encuentros en la provincia y solo perdieron en 2014 ante Los Pumas en un partido que derivó en la salida de quien era su entrenador en aquel momento: Ewen Mc Kenzie.

En cuanto a los partidos por el Rugby Championship el historial indica un triunfo argentino y otros 3 de los oceánicos.

Los partidos de Australia en Mendoza

  • 30/10/1979 Mendoza 4 - Australia 43, en la Villa Marista
  • 17/10/1987 Mendoza 3 - Australia 40, en el Malvinas
  • 4/10/2014 Los Pumas 21 - Australia 17, en el Malvinas*
  • 25/7/2015 Los Pumas 9 - Australia 34, en el Malvinas*
  • 7/10/2017 Los Pumas 20 - Australia 37, en el Malvinas*
  • 6/8/2022 Los Pumas 26 - Australia 41, en el Malvinas*

*Partidos válidos por el Rugby Championship.

Aún hay entradas para ver a Los Pumas y Australia en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

Los Pumas vencieron a Australia en Mendoza, en 2014.

Los Pumas vencieron a Australia en Mendoza, en 2014.

La iniciativa de la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permite que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

Los precios de las entradas

  • GENERAL NORTE - $25.000
  • PLATEA ESTE - $50.000
  • PLATEA OESTE - $80.000
  • PREFERENCIAL - $200.000

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