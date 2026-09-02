Crece la expectativa por el test match entre Los Pumas y los Wallabies en Mendoza

Los Pumas jugarán su último partido del año como locales en Mendoza. Foto: Axel Lloret/UNO

Para este jueves por la tarde está previsto que Felipe Contepomi confirme el equipo antes de la conferencia de prensa en el hotel Hilton. Antes, toda la delegación tendrá el día libre con almuerzo en una bodega.

Isgró, Cardozo y Martínez: tres jugadores de Los Pumas que son orgullo mendocino

"Este año en Argentina hemos jugado muchos partidos, todos acá y la verdad que hemos sentido mucho el cariño, así que nada, muy contentos", resaltó Rodrigo Isgró quien podría jugar este sábado su primer partido con el seleccionado nacional en Mendoza.

"Es un sueño, la verdad que tener a la gente acá, a los clubes, a los amigos, a la familia, es increíble", reconoció Isgró quien ofició de anfitrión de todos sus compañeros en El Club, el café del que es socio en la calle Emilio Civit.

"Se siente mucho el cariño, el apoyo de toda la gente de Mendoza, que la verdad siempre nos recibe de una manera espectacular", agregó el back formado en el Mendoza Rugby Club antes de reconocer: "No nos gusta hablar de resultado, pero el sábado queremos ganar".

A su lado, Facundo Cardozo no puede disimular su alegría por estar en Mendoza formando parte de Los Pumas: "Es muy lindo, te energía mucha gente que te cruza todo el tiempo, que venga a brindarte buena onda".

Cardozo ha tenido su primera convocatoria para Los Pumas. Foto: Axel Lloret/UNO

El tercera línea formado en Teqüé fue citado como jugador en desarrollo y luego pasó a ser elegible para el partido de este sábado, en su primera convocatoria al seleccionado mayor: "Me costó asimilarlo, pero bueno, ya ahora me siento mucho mejor... los chicos son un diez, la verdad que te hacen las cosas muy fácil"

Antes de ir a saludar a los chicos que se acercaron al entrenamiento, Cardozo les dejó un mensaje: "Que le metan, que se diviertan, que aprovechen de jugar con sus amigos... que se animen a apuntar lo más alto que ellos crean que puedan".

Rodrigo Martínez en Los Tordos, el club donde se formó. Foto: Axel Lloret/UNO

Rodrigo Martínez volvió a jugar en Los Pumas el sábado pasado en Jujuy después de 5 años de su último test match y orgulloso sentenció: "Es algo que busqué durante mucho tiempo y haber podido estar otra vez dentro de la cancha es un orgullo".

Literalmente en su casa, el pilar formado en Los Tordos recibió el cariño de los chicos del club presentes en el entrenamiento y sobre el partido de este sábado enfatizó: "Hemos trabajado mucho durante todas estas semanas para ser dominantes en el scrum, el line y el punto de contacto. Esa va a ser la clave del partido".

Quedan entradas para ver a Los Pumas y Australia en el Malvinas

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketeck, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

Muchos chicos se acercaron a saludar a Los Pumas. Foto: Axel Lloret/UNO

La iniciativa, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permite que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

Los precios de las entradas