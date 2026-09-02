Estudio comparó la dieta keto y la mediterránea, y encontró que una tiene más beneficios que otra para el hígado

Los especialistas entregaron todas las comidas a los participantes durante cuatro o cinco meses. Todas las opciones lograron una reducción del 10% del peso inicial. Los tres grupos perdieron grasa corporal, mejoraron su sensibilidad a la insulina o disminuyeron el nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, las diferencias más marcadas se dieron a nivel hepático.

La cantidad de grasa hepática se redujo en todos los pacientes. El descenso promedio alcanzó el 67% con la variante keto, frente al 45% registrado en las otras alternativas. El hígado de quienes limitaron los carbohidratos logró responder mucho mejor a la insulina.

El nivel de azúcar en la sangre disminuyó un 20% con el plan cetogénico, frente al 8% de los otros grupos. Al finalizar la prueba, la mitad de los integrantes del grupo cetogénico dejó de cumplir con los criterios de prediabetes. La tasa fue del 29% con la dieta mediterránea o apenas del 7% en el plan basado en vegetales.

Sorpresa por el colesterol

Max Petersen, primer autor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, analizó los niveles de lípidos en la sangre. "El hallazgo más sorprendente fue que los participantes del grupo de la dieta cetogénica no experimentaron un aumento en los niveles de grasa en la sangre o colesterol, a pesar de consumir la mayor cantidad de grasa", señaló el experto. Los niveles de triglicéridos en ayunas tuvieron la mayor caída al adoptar dicha nutrición.

Samuel Klein, autor correspondiente de la investigación, explicó la importancia clínica del trabajo científico. "Sabemos que la pérdida de peso puede mejorar la salud metabólica en personas obesas", afirmó Klein. "Nuestros datos sugieren que si se tiene un alto contenido de grasa hepática con prediabetes, reducir la ingesta de carbohidratos puede tener importantes efectos terapéuticos en el metabolismo, más allá de la simple pérdida de peso", agregó el autor.

Petersen destacó que las opciones farmacológicas actuales transformaron los tratamientos contra la obesidad. "Los medicamentos basados en GLP-1 revolucionaron la terapia de la obesidad, ahora tenemos una farmacoterapia muy eficaz para lograr una pérdida de peso significativa", detalló el profesional. "Pero, además, nuestro estudio demuestra que la composición específica de la dieta puede brindar beneficios adicionales", sumó el científico.