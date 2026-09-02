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Firmó por un año

Del container de River a Uruguay sin escalas: el campeón del mundo definió su futuro

El container de River no discriminó entre juveniles, jugadores con rodaje o con historia que fueron definiendo a cuentagotas su salida del Millonario

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
De jugar en River a salir campeones del mundo.

De jugar en River a salir campeones del mundo.

La etapa de Germán Pezzella en River terminó de manera abrupta. Tras llegar como uno de los campeones del mundo, su ciclo estuvo marcado por las lesiones que lo alejaron del once titular, relegándolo a sumar apenas unos minutos desde el banco de suplentes sin ser una prioridad para el cuerpo técnico.

Luego la dirigencia lo separó del plantel principal, tuvo que entrenar de manera diferenciada y fue parte del famoso grupo del container; esto lo llevó a rescindir su vínculo con la institución y ahora aceptó una propuesta en uno de los equipos más importantes de Uruguay.

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El ex River estampó la firma en el contrato en Peñarol.

Germán Pezzella: un registro histórico sin antecedentes desde 1970

El defensor llegó al Peñarol estableciendo una marca sumamente particular para la competencia del vecino país. Con la firma de su acuerdo con la escuadra de Montevideo que se extenderá hasta 2027, el ex integrante de la Fiorentina y el Real Betis se transforma en el primer futbolista ganador de una Copa del Mundo en disputar el campeonato uruguayo desde el año 1970.

El antecedente previo de estas características se remonta a William Martínez, baluarte defensivo que formó parte del combinado Charrúa consagrado en el Mundial de Brasil 1950.

Aquel histórico marcador central, que tuvo una extensa etapa en el propio Peñarol e integró los planteles de Rampla Juniors y Fénix, le puso fin a su trayectoria deportiva hace 56 años vistiendo la camiseta de Central Español.

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El ex River utilizará la número 2 en el equipo uruguayo.

Peñarol presentó a Germán Pezzella

El conjunto uruguayo no está pasando su mejor momento porque aunque logró consagrarse en el Torneo Intermedio, quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras sumar apenas 3 unidades y quedar detrás de Independiente Santa Fe (8), Platense (10) y Corinthians (11); para colmo, viene de perder como local el clásico frente a Nacional el domingo pasado por 1 a 0.

En tres partidos disputados en el torneo doméstico, El Carbonero ganó uno, empató uno y cayó en una oportunidad, sumando 4 puntos y quedando a 6 del puntero, Liverpool (tienen un partido más).

Germán Pezzela ya entrenó con el plantel profesional del club que dirige Diego Aguirre y utilizará el número 2 en su espalda.

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