Del container de River a Uruguay sin escalas: el campeón del mundo definió su futuro

El antecedente previo de estas características se remonta a William Martínez, baluarte defensivo que formó parte del combinado Charrúa consagrado en el Mundial de Brasil 1950.

Aquel histórico marcador central, que tuvo una extensa etapa en el propio Peñarol e integró los planteles de Rampla Juniors y Fénix, le puso fin a su trayectoria deportiva hace 56 años vistiendo la camiseta de Central Español.

El ex River utilizará la número 2 en el equipo uruguayo.

Peñarol presentó a Germán Pezzella

El conjunto uruguayo no está pasando su mejor momento porque aunque logró consagrarse en el Torneo Intermedio, quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras sumar apenas 3 unidades y quedar detrás de Independiente Santa Fe (8), Platense (10) y Corinthians (11); para colmo, viene de perder como local el clásico frente a Nacional el domingo pasado por 1 a 0.

En tres partidos disputados en el torneo doméstico, El Carbonero ganó uno, empató uno y cayó en una oportunidad, sumando 4 puntos y quedando a 6 del puntero, Liverpool (tienen un partido más).

Germán Pezzela ya entrenó con el plantel profesional del club que dirige Diego Aguirre y utilizará el número 2 en su espalda.