Inicio Ovación Fútbol Leandro Paredes
Una confesión del volante

Bombazo: Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina tras el retiro de Messi

Leandro Paredes habló del retiro del astro Lionel Messi de la Selección argentina y puso en duda su continuidad en el elenco nacional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leandro Paredes no seguiría en la Selección argentina.

Leandro Paredes no seguiría en la Selección argentina.

El volante de Boca Juniors Leandro Paredes se refirió al retiro del astro Lionel Messi de la Selección argentina y puso en duda su continuidad en el elenco nacional. El capitán albiceleste comunicó este lunes en las redes sociales su decisió de no jugar más en el elenco nacional a sus 39 años.

Paredes además dijo que debe hablar con el entrenador Lionel Scaloni para tomar una decisión final, y que Messi les había confirmado por anticipado que la final del Mundial iba a ser el último partido. "Lo habíamos hablado, fue sincero con el plantel; en los últimos días del Mundial nos dijo que seguramente ante España sería su último partido. Lo sabíamos, pero no estábamos preparados para eso; duele la noticia", expresó.

Paredes elogi&oacute; a Messi.

Paredes elogió a Messi.

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina

"Veo muy difícil que continúe, por la suspensión, por la decisión de Lionel Messi; si él no está, va a ser difícil que se mantenga funcionando igual, seguramente sea una decisión difícil", dijo el referente de Boca Juniors.

"Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también", explicó.

Leandro Paredes habló con la prensa antes de viajar a Córdoba para enfrentar a Vélez Sarsfield este miércoles, en el estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Tagliafico, Messi y Paredes festejan.

Tagliafico, Messi y Paredes festejan.

"Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme... El legado que deja va a quedar para siempre", expresó Paredes.

Leandro Paredes elogió a Messi

"El legado de él va a quedar para siempre: por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero al final se cumplen, y es lo más grande que nos deja", cerró Leandro Paredes al hablar de La Pulga.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas