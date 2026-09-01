Bombazo: Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina tras el retiro de Messi

"Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también", explicó.

Leandro Paredes habló con la prensa antes de viajar a Córdoba para enfrentar a Vélez Sarsfield este miércoles, en el estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Tagliafico, Messi y Paredes festejan.

"Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme... El legado que deja va a quedar para siempre", expresó Paredes.

Leandro Paredes elogió a Messi

"El legado de él va a quedar para siempre: por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero al final se cumplen, y es lo más grande que nos deja", cerró Leandro Paredes al hablar de La Pulga.