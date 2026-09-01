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El gran recuerdo de Alejandro Camargo: "Me probé en Boca juniors y fue una experiencia muy buena"

Alejandro Camargo contó su experiencia en la Copa Libertadores con el Coquimbo Unido. Habló de su prueba en Boca y de los títulos que ganó en Chile

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Alejandro Camargo es un referente del Coquimbo Unido de Chile.

Alejandro Camargo es un referente del Coquimbo Unido de Chile.

El volante mendocino Alejandro Camargo da vuelta la página y va por más. En una nota con Diario UNO el ex Godoy Cruz habló de la participación de Coquimbo Unido de Chile en la Copa Libertadores (fue eliminado por penales tras caer Platense en los octavos de final). Habló de su prueba en Boca cuando era chico y de los títulos que ganó en Chile.

Camargo además pasó por Sarmiento de Junín, y actuó en los clubes chilenos de Lota Schwager, Curicó, Universidad de Concepción, Melipilla y Cobresal.

Alejandro Camargo posa con su linda familia.

Alejandro Camargo posa con su linda familia.

El ex mediocampista de Gutiérrez Sport Club es feliz con su esposa, Ana Miralles y con sus dos hijos, Franchesca y Antoine.

-¿Qué balance hacés de la participación de Coquimbo en la Copa Libertadores?

-El balance es positivo por todo lo que dejamos en cada partido y cómo los afrontamos; estuvimos muy cerca de llegar a cuartos.

-Ganaron el torneo de primera división de Chile en el 2025 y este año la Supercopa de Chile...

-Sí, salimos campeones el año pasado, fue una campaña histórica para el club y el fútbol chileno, salimos a principios de este año campeones de la Supercopa contra la Católica, otro logro más para la institución.

-Te quejaste de que no tenían agua caliente en el estadio de Platense, ¿qué podés decir al respecto?

-Sí pero son cosas que pasan, no tengo nada más que agregar.

Toda la familia Camargo luce la camiseta de Coquimbo.

Toda la familia Camargo luce la camiseta de Coquimbo.

-¿Has pensado qué harás cuando cuelgues los botines?

-Bueno, tengo el título de entrenador, y estudié para ser gerente deportivo también, que es lo que me gustaría ser.

-¿Hay algo que te quedó pendiente en el fútbol?

-La verdad que sueño con muchas cosas, pero he pasado muchas situaciones en el fútbol tanto muy buenas como malas, y todo nos ha servido a mí y mi familia para seguir creciendo. Estoy muy contento por eso.

Camargo afrontó la Copa Libertadores 2026 con Coquimbo.

Camargo afrontó la Copa Libertadores 2026 con Coquimbo.

Alejandro Camargo habló del día que se probó en Boca

-¿Recordás el día de tu primera prueba en una escuela o en un club?

-Sí me acuerdo, mi papá nos llevaba en auto a Buenos Aires, me probé en Boca juniors, estuve en Casa Amarilla, fue una experiencia muy buena, estaba lleno de chicos de todos lados. A veces recuerdo esos momentos y veo lo que ahora conseguí y es un camino difícil que si logras tomarle dedicación y que te apoyen es muy lindo

-¿Cuáles son las razones por las que Coquimbo no anda bien el torneo chileno?

-Estamos atravesando un bajón, creo todos los equipos en algún momento lo tienen, lo bueno es que tenemos un gran grupo y lo vamos a sacar adelante.

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