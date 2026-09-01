El gran recuerdo de Alejandro Camargo: "Me probé en Boca juniors y fue una experiencia muy buena"

-¿Qué balance hacés de la participación de Coquimbo en la Copa Libertadores?
-El balance es positivo por todo lo que dejamos en cada partido y cómo los afrontamos; estuvimos muy cerca de llegar a cuartos.
-Ganaron el torneo de primera división de Chile en el 2025 y este año la Supercopa de Chile...
-Sí, salimos campeones el año pasado, fue una campaña histórica para el club y el fútbol chileno, salimos a principios de este año campeones de la Supercopa contra la Católica, otro logro más para la institución.
-Te quejaste de que no tenían agua caliente en el estadio de Platense, ¿qué podés decir al respecto?
-Sí pero son cosas que pasan, no tengo nada más que agregar.
Toda la familia Camargo luce la camiseta de Coquimbo.
-¿Has pensado qué harás cuando cuelgues los botines?
-Bueno, tengo el título de entrenador, y estudié para ser gerente deportivo también, que es lo que me gustaría ser.
-¿Hay algo que te quedó pendiente en el fútbol?
-La verdad que sueño con muchas cosas, pero he pasado muchas situaciones en el fútbol tanto muy buenas como malas, y todo nos ha servido a mí y mi familia para seguir creciendo. Estoy muy contento por eso.
Camargo afrontó la Copa Libertadores 2026 con Coquimbo.
Alejandro Camargo habló del día que se probó en Boca
-¿Recordás el día de tu primera prueba en una escuela o en un club?
-Sí me acuerdo, mi papá nos llevaba en auto a Buenos Aires, me probé en Boca juniors, estuve en Casa Amarilla, fue una experiencia muy buena, estaba lleno de chicos de todos lados. A veces recuerdo esos momentos y veo lo que ahora conseguí y es un camino difícil que si logras tomarle dedicación y que te apoyen es muy lindo
-¿Cuáles son las razones por las que Coquimbo no anda bien el torneo chileno?
-Estamos atravesando un bajón, creo todos los equipos en algún momento lo tienen, lo bueno es que tenemos un gran grupo y lo vamos a sacar adelante.