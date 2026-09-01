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River tomó una decisión sobre el futuro de Lucas Martínez Quarta

Luego de las ofertas que llegaron desde Italia y Qatar, River tomó una deisión sobre el futuro de Lucas Martínez Quarta

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
River tomó una decisión sobre el futuro de Martínez Quarta.

River tomó una decisión sobre el futuro de Martínez Quarta.

River tomó una decisión contundente y cerró las puertas a la salida de Lucas Martínez Quarta. Pese a los sondeos desde Italia y Qatar, la dirigencia y el cuerpo técnico optaron por retener al marcador central para encarar lo que resta de la temporada.

Leonardo Ponzio, DT interino del Millonario, considera al defensor una pieza fundamental en el armado de su equipo. A pesar de los cuestionamientos de los hinchas por sus recientes actuaciones, la postura del club es firme: el zaguero continuará vistiendo la banda roja.

Lucas Martínez Quarta se queda en River

Las propuestas del Genoa italiano y del Al-Sadd de Qatar tentaron a la comisión directiva de River, que llegó a negociar con el equipo catarí y a mantener breves conversaciones en el cierre del mercado de pases para el fútbol europeo.

Pese a ello, el aval de Ponzio fue determinante para cancelar cualquier transferencia. El técnico confía plenamente en el exjugador de la Selección Argentina, integrante del plantel bicampeón de América, y apunta a consolidar la zaga central junto a Nicolás Otamendi,. Una dupla de renombre que aún busca su mejor versión en el verde césped.

El voto de confianza del DT quedó al descubierto tras la victoria 3-2 frente a Banfield, encuentro que marcó el debut absoluto de Ponzio en el banco y en el que Martínez Quarta fue titular.

Pese a un grosero error en la salida que no pasó a mayores, y a las críticas del hincha de River por desaciertos en partidos decisivos (como el penal fallado ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana), el entrenador fue categórico en conferencia de prensa.

Ponzio aseguró que el zaguero atraviesa simplemente un mal momento y que mantiene intacta la fe en sus condiciones. De esta manera Martínez Quarta, que tiene contrato firmado hasta finales de 2028, continuará en Núñez al menos hasta fin de año.

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