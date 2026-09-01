River tomó una decisión sobre el futuro de Lucas Martínez Quarta

Pese a ello, el aval de Ponzio fue determinante para cancelar cualquier transferencia. El técnico confía plenamente en el exjugador de la Selección Argentina, integrante del plantel bicampeón de América, y apunta a consolidar la zaga central junto a Nicolás Otamendi,. Una dupla de renombre que aún busca su mejor versión en el verde césped.

El voto de confianza del DT quedó al descubierto tras la victoria 3-2 frente a Banfield, encuentro que marcó el debut absoluto de Ponzio en el banco y en el que Martínez Quarta fue titular.

Pese a un grosero error en la salida que no pasó a mayores, y a las críticas del hincha de River por desaciertos en partidos decisivos (como el penal fallado ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana), el entrenador fue categórico en conferencia de prensa.

Ponzio aseguró que el zaguero atraviesa simplemente un mal momento y que mantiene intacta la fe en sus condiciones. De esta manera Martínez Quarta, que tiene contrato firmado hasta finales de 2028, continuará en Núñez al menos hasta fin de año.