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Se va de Londres

Enzo Fernández, al Manchester City: los millones que recibirá el Chelsea por el pase récord

El Manchester City pagará una cifra exorbitante al Chelsea por el pase de Enzo Fernández en un exclusivo pedido de Enzo Maresca, DT de los ciudadanos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Enzo Fernández se convirtió en un jugador récord.

Enzo Fernández se convirtió en un jugador récord.

El mediocampista de la Selección argentina cambió de aires dentro de la Premier League ya que la BBC inglesa y Fabrizio Romano confirmaron la incorporación de Enzo Fernández al Manchester City a pedido expreso del director técnico Enzo Maresca, quien ya lo tuvo bajo su conducción la temporada pasada durante su etapa al frente al Chelsea.

Esta resolución pone fin a una secuencia de incertidumbres para el futbolista, quien permaneció sin sumar minutos de juego en los pasados compromisos del conjunto de Longres, ausentándose tanto del duelo copero frente al Luton como del choque liguero ante Brighton.

El volante ya inició la revisión médica correspondiente antes de proceder con la firma del contrato que lo vinculará oficialmente a los Ciudadanos.

Una transferencia histórica: los 146 millones de euros que pagarán por Enzo Fernández

La operación financiera contempla que la entidad de Manchester abonará un monto aproximado de 125 millones de libras esterlinas (lo que equivale a unos 146 millones de euros) para quedarse con el pase del mediocampista. Este movimiento rompe la marca máxima de la presente ventana de pases en el fútbol de Inglaterra, estableciendo un registro inédito.

El valor acordado por la ficha del argentino supera otras grandes compras registradas en el certamen, ubicándose por encima de los 138 millones de euros que invirtió el propio Chelsea por Morgan Rogers procedente del Aston Villa, y relegando también los 135 millones de euros que el Manchester City pagó al Nottingham Forest para adquirir a Elliot Anderson.

Enzo Fern&aacute;ndez fue resistido por los hinchas del Chelsea tras su gol a Inglaterra.

Enzo Fernández fue resistido por los hinchas del Chelsea tras su gol a Inglaterra.

El volumen acumulado por Enzo Fernández en el mercado internacional

Con su desembarco en la plantilla ciudadana, el futbolista suma un impacto global que asciende a unos 285 millones de euros generados a través de las tres grandes transferencias internacionales que protagonizó a lo largo de su carrera.

Esa cifra total se compone de la venta inicial de River hacia el Benfica a cambio de 18 millones de euros, el posterior traspaso al Chelsea mediante la cláusula de rescisión fijada en 121 millones de euros y el presente acuerdo alcanzado entre el club londinense y el Manchester City por 146 millones de euros.

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