Enzo Fernández, al Manchester City: los millones que recibirá el Chelsea por el pase récord

Una transferencia histórica: los 146 millones de euros que pagarán por Enzo Fernández

La operación financiera contempla que la entidad de Manchester abonará un monto aproximado de 125 millones de libras esterlinas (lo que equivale a unos 146 millones de euros) para quedarse con el pase del mediocampista. Este movimiento rompe la marca máxima de la presente ventana de pases en el fútbol de Inglaterra, estableciendo un registro inédito.

BREAKING: Enzo Fernández to Manchester City, HERE WE GO!



Deal in place for fee over £125m after a long negotiation as Chelsea approved the sale.



Enzo only wanted Manchester City and he’s now set for medical at #MCFC. pic.twitter.com/R8rGpD24rc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

El valor acordado por la ficha del argentino supera otras grandes compras registradas en el certamen, ubicándose por encima de los 138 millones de euros que invirtió el propio Chelsea por Morgan Rogers procedente del Aston Villa, y relegando también los 135 millones de euros que el Manchester City pagó al Nottingham Forest para adquirir a Elliot Anderson.

Enzo Fernández fue resistido por los hinchas del Chelsea tras su gol a Inglaterra.

El volumen acumulado por Enzo Fernández en el mercado internacional

Con su desembarco en la plantilla ciudadana, el futbolista suma un impacto global que asciende a unos 285 millones de euros generados a través de las tres grandes transferencias internacionales que protagonizó a lo largo de su carrera.

Esa cifra total se compone de la venta inicial de River hacia el Benfica a cambio de 18 millones de euros, el posterior traspaso al Chelsea mediante la cláusula de rescisión fijada en 121 millones de euros y el presente acuerdo alcanzado entre el club londinense y el Manchester City por 146 millones de euros.