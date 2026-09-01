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La Selección argentina de básquet cayó ante Canadá en el clasificatorio para el Mundial 2027

La Selección argentina de básquet cayó ante Canadá por 97 a 92 en el marco de la cuarta ventana rumbo al Mundial de Básquet

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Selección argentina de básquet cayó ante Canadá en la cuarta venta de clasificación al Mundial 2027.

La Selección argentina de básquet cayó ante Canadá en la cuarta venta de clasificación al Mundial 2027.

La Selección argentina de básquet cayó ante Canadá por 97 a 92, en Québec, en el marco de la cuarta ventana rumbo al Mundial de Básquet en Qatar 2027. De esta manera, el equipo dirigido por Pablo Prigioni se ubicó en el tercer lugar del Grupo F con un saldo de 6 victorias y 2 derrotas.

La Selección argentina de básquet no pudo ante Canadá en el clasificatorio al Mundial 2027

Canadá comenzó el encuentro con una buena presión defensiva que incomodó a la Selección argentina durante los primeros minutos. Sin embargo, los dirigidos por Pablo Prigioni comenzaron a levantar nivel promediando la mitad del primer cuarto y en el transcurso del segundo.

Nicolás Laprovittola tuvo una actuación estelar y a base de triples puso a la Argentina arriba en el marcador. Sin embargo, Canadá comenzó a acercarse sobre el final de la primera mitad con el desempeño sobresaliente de Nickeil Alexander-Walker.

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Nicolás Laprovítola brilló con la Selección argentina ante Canadá.

La mala noticia sobre el final del primer tiempo fue que Gabriel Deck se resintió de la lesión en el hombro izquierdo que sufrió ante Puerto Rico, y debió abandonar el campo de juego. La ausencia de Tortu fue notoria ya que el equipo sintió anímicamente que le faltaban los aportes del alero del Real Madrid.

Canadá salió al tercer cuarto con la intención de quedarse con la victoria y, de la mano de Alexander-Walker (26 puntos) y Luguentz Dort (25) comenzó a crecer y a dejar a la Selección argentina en el camino.

La Argentina no logró encontrar en Campazzo y Bolmaro respuestas en el partido y se sostuvo por el récord de puntos que logró Laprovittola (31, con 8 triples).

Finalmente, la Selección argentina terminó cayendo ante el líder del Grupo F, que extendió su invicto a 8 partidos y quedó muy cerca de sentenciar su boleto para el Mundial de Básquet 2027.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina de básquet

El equipo de Pablo Prigioni afrontará la próxima doble fecha con dos encuentros clave como local: vs. Bahamas (26/11) y Canadá (29/11).

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