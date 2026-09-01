La Selección argentina de básquet cayó ante Canadá en el clasificatorio para el Mundial 2027

Nicolás Laprovítola brilló con la Selección argentina ante Canadá.

La mala noticia sobre el final del primer tiempo fue que Gabriel Deck se resintió de la lesión en el hombro izquierdo que sufrió ante Puerto Rico, y debió abandonar el campo de juego. La ausencia de Tortu fue notoria ya que el equipo sintió anímicamente que le faltaban los aportes del alero del Real Madrid.

Canadá salió al tercer cuarto con la intención de quedarse con la victoria y, de la mano de Alexander-Walker (26 puntos) y Luguentz Dort (25) comenzó a crecer y a dejar a la Selección argentina en el camino.

La Argentina no logró encontrar en Campazzo y Bolmaro respuestas en el partido y se sostuvo por el récord de puntos que logró Laprovittola (31, con 8 triples).

Finalmente, la Selección argentina terminó cayendo ante el líder del Grupo F, que extendió su invicto a 8 partidos y quedó muy cerca de sentenciar su boleto para el Mundial de Básquet 2027.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina de básquet

El equipo de Pablo Prigioni afrontará la próxima doble fecha con dos encuentros clave como local: vs. Bahamas (26/11) y Canadá (29/11).