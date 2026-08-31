Alfredo Berti tras el triunfo de Independiente Rivadavia: "Fuimos superiores a Racing"

Posteriormente expresó: "El hincha lo tiene muy claro y se da cuenta de cómo se brindan estos chicos y siempre digo lo mismo, ya hace 10 o 11 meses que ganamos la Copa Argentina, que estamos permanentemente jugando finales y demostrando partido a partido del carácter, de la personalidad que tiene este grupo para enfrentar cada encuentro. Trataremos de seguir en la misma línea y sabiendo que todos los partidos van a ser muy intensos y muy duros. El equipo hizo un gran partido"..

"Nosotros siempre nos enfocamos en el partido que viene y así funciona este grupo, ahora vamos a descansar y a preparar el próximo partido, que va a ser otra final, pero nosotros trataremos de ser un equipo competitivo, que se brinde y que juegue bien al fútbol también, estamos pasando un buen momento, pero hay que sostenerlo", puntualizó.

Alfredo Berti habló del apoyo que recibió tras la muerte de su padre

Luego fue consultado por el apoyo que recibió tras la muerte de su padre, que fue con anterioridad al partido ante Aldosivi por la Copa Argentina. "La gente permanentemente nos da muestras de cariño. Hay que redoblar el esfuerzo porque es doble la responsabilidad que tiene uno cuando hay tanta demostración de cariño. El plantel es un grupo noble, tiene mucha entrega y gente de bien y creo que teniendo esos valores es mucho más fácil construir", dijo.

Por último, el DT azul confirmó que el defensor Sheyko Studer "salió con una molestia en el posterior" y añadió "veremos cómo se desarrolla en estos días".