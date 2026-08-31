Inicio Ovación Fútbol Alfredo Berti
Torneo Clausura

Alfredo Berti tras el triunfo de Independiente Rivadavia: "Fuimos superiores a Racing"

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, se manifestó conforme tras el triunfazo de este domingo por 3 a 1 sobre Racing, en el Gargantini

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alfredo Berti elogió a sus jugadores tras el triunfazo de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti elogió a sus jugadores tras el triunfazo de Independiente Rivadavia.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, quedó satisfecho tras el triunfazo de este domingo por 3 a 1 sobre Racing, en el Gargantini, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El DT habló de las muestras de apoyo de la gente y del plantel tras la muerte de su padre.

"En el primer tiempo lo fuimos a buscar -Racing tiene buenos futbolistas- tuvimos un par de opciones, erramos el penal, nos convirtieron y el equipo dio otra gran muestra de carácter al empatarlo. Hicimos un gran segundo tiempo, tuvimos la posesión del balón, fuimos agresivos, recuperamos muy rápido la pelota y a medida que pasaron los minutos corrimos con mucha intensidad. En el balance fuimos superiores a Racing", comenzó diciendo Berti en la conferencia de prensa al hablar del temple que puso su equipo para dar vuelta el marcador.

Gonzalo R&iacute;os grita uno de los goles de la Lepra, que venci&oacute; a Racing.

Gonzalo Ríos grita uno de los goles de la Lepra, que venció a Racing.

Luego amplió el concepto sobre el esfuerzo que hicieron sus jugadores para revertir el marcador. "Son futbolistas que tienen mucho carácter y que nada los desvía del objetivo. Hubo muchas sensaciones encontradas en el partido y en ningún momento el equipo perdió la línea, todo lo contrario, a medida que pasaron los minutos se vio un equipo que estaba enardecido y fue el premio a ese esfuerzo. En agosto jugamos 8 partidos en 29 o 30 días y hoy hubo una muestra terrible de que estando bien de la cabeza todo se puede lograr. Teníamos que hacer un gasto importante, necesitábamos triunfar, ahora vamos a tener un poco más de margen para organizar los partidos y para llegar de la mejor manera a cada encuentro, ya que son todas finales de acá al final", dijo el DT azul.

Posteriormente expresó: "El hincha lo tiene muy claro y se da cuenta de cómo se brindan estos chicos y siempre digo lo mismo, ya hace 10 o 11 meses que ganamos la Copa Argentina, que estamos permanentemente jugando finales y demostrando partido a partido del carácter, de la personalidad que tiene este grupo para enfrentar cada encuentro. Trataremos de seguir en la misma línea y sabiendo que todos los partidos van a ser muy intensos y muy duros. El equipo hizo un gran partido"..

"Nosotros siempre nos enfocamos en el partido que viene y así funciona este grupo, ahora vamos a descansar y a preparar el próximo partido, que va a ser otra final, pero nosotros trataremos de ser un equipo competitivo, que se brinde y que juegue bien al fútbol también, estamos pasando un buen momento, pero hay que sostenerlo", puntualizó.

Alfredo Berti habló del apoyo que recibió tras la muerte de su padre

Luego fue consultado por el apoyo que recibió tras la muerte de su padre, que fue con anterioridad al partido ante Aldosivi por la Copa Argentina. "La gente permanentemente nos da muestras de cariño. Hay que redoblar el esfuerzo porque es doble la responsabilidad que tiene uno cuando hay tanta demostración de cariño. El plantel es un grupo noble, tiene mucha entrega y gente de bien y creo que teniendo esos valores es mucho más fácil construir", dijo.

Por último, el DT azul confirmó que el defensor Sheyko Studer "salió con una molestia en el posterior" y añadió "veremos cómo se desarrolla en estos días".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas