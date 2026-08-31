Huracán Las Heras oficializó la salida de su DT Pablo Jofré tras la derrota en Bahía Blanca

El club agradeció en un posteo el trabajo de Pablo Darío Jofré al frente del plantel lasherino y a su cuerpo técnico, resaltando el logro de haber metido al equipo por primera vez en la Zona Campeonato del certamen del Consejo Federal de AFA, la tercera categoría del fútbol argentino.

Postal de Pablo Jofré en el estadio General San Martín.

Huracán aún no ha confirmado quien reemplazará a Jofré, pero suela muy fuerte el nombre de Gabriel Vallés para ponerse el buzo el próximo domingo -15.30- contra Argentino de Monte Maíz, partido que será televisado por la plataforma LPF Play.