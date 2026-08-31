Este lunes a primera hora de la tarde, el Club Atlético Huracán Las Heras anunció en redes sociales la salida del entrenador Pablo Jofré, que condujo al primer equipo en la disputa del Torneo Federal A. Este domingo el Globito sufrió un dura derrota en Bahía Blanca frente a Villa Mitre.
Huracán Las Heras oficializó la salida de su DT Pablo Jofré tras la derrota en Bahía Blanca
Mediante sus cuentas de redes sociales, tras la derrota ante Villa Mitre, el Club Huracán Las Heras anunció la salida del entrenador Pablo Jofre
El club agradeció en un posteo el trabajo de Pablo Darío Jofré al frente del plantel lasherino y a su cuerpo técnico, resaltando el logro de haber metido al equipo por primera vez en la Zona Campeonato del certamen del Consejo Federal de AFA, la tercera categoría del fútbol argentino.
Huracán aún no ha confirmado quien reemplazará a Jofré, pero suela muy fuerte el nombre de Gabriel Vallés para ponerse el buzo el próximo domingo -15.30- contra Argentino de Monte Maíz, partido que será televisado por la plataforma LPF Play.
Los números de Pablo Jofré en Huracán Las Heras
Los números de Pablo Jofré como DT de Huracán Las Heras consignan cuatro derrotas y una victoria en la presente etapa del torneo 2026.
Jofré llegó al club norteño proveniente de Huracán de San Rafael a fines de mayo de este año (debutó el 31) en reemplazo de Sergio Toti Arias. El estreno fue con triunfo por 1 a 0 frente a Juventud Unida de San Luis (Fecha 11) de la Fase Regular del Torneo Federal A.
Luego se encadenaron estos resultados:
- 07/6: 0-3 contra Cipolletti (V)
- 14-6: 1-0 contra Atenas de Río IV (L)
- 20/6: 1-3 contra Atlético San Martín (V)
- 04/7: 2-0 contra Costa Brava (L)
- 12/7: 1-0 contra Dep. Rincón (V)
- 26/7: 0-0 contra FADEP (L)
- 02/8: 0-1 Cipolletti (V)
- 08/8: 0-1 contra Olimpo (L)
- 12/8: 0-1 contra Alvarado (V)
- 16/8: 1-0 contra Juventud Antoniana (L)
- 30/8 0-3 contra Villa Mitre (V)