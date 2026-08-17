Lucas Agolzino hizo el gol de la victoria de Huracán Las Heras: "Fue un desahogo ganar"

Con respecto al resultado, el defensor que esta vez jugó de mediocampista, opinó: "Fue un desahogo. Veníamos de una racha negativa y pudimos ganar este partido que para nosotros es muy importante porque le pudimos dar una alegría a la gente que siempre nos apoya".

Lucas Algozino aspira a clasificar a los playoffs del Federal A

Huracán Las Heras conserva chances de clasificar a los cuartos de final del Torneo Federal A y Algozino afirmó: "Vamos a seguir luchando. Mientras tengamos chances matemáticas daremos pelea en todos los partidos que nos quedan por jugar. Es bueno depender de nosotros".

Con respecto a la salida del delantero Alejandro Toledo, quien rescindió su contrato tras el partido ante Alvarado, manifestó: "Es feo que se vaya un compañero, pero nosotros nos tenemos que enfocarnos en el día a día y en tirar todos para adelante".

Por último el ex Boca, le dejó un mensaje al hincha del Globo que alentó los 90', y afirmó: "A la gente le agradecemos por el aliento constante que nos da todos los partidos. Teníamos muchas ganas de ganar y por suerte lo pudimos hacer".