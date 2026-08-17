Lucas Agolzino hizo el gol de la victoria de Huracán Las Heras: "Fue un desahogo ganar"

Con gol de Lucas Algozino Huracán Las Heras metió su primer triunfo en la Zona Campeonato del Torneo Federal A al vencer a Juventud Antoniana de Salta por la 4ta fecha.
Lucas Algozino, autor del gol de Huracán Las Heras ante Juventud Antoniana, habló tras la victoria conseguida en el estadio General San Martín.
Con gol de Lucas Algozino Huracán Las Heras metió su primer triunfo en la Zona Campeonato del Torneo Federal A al vencer a Juventud Antoniana de Salta por la 4ta fecha.
El autor del tanto habló con Ovación al finalizar el partido en el que el Globo cortó una racha negativa de 3 derrotas seguidas.
"En el gol tuvimos un poco de suerte. El arquero la quiso agarrar, la pelota me quedó ahí y pudimos marcar", reconoció el futbolista tras la victoria por la mínima diferencia ante el Santo, en calle Olascoaga.
Con respecto al resultado, el defensor que esta vez jugó de mediocampista, opinó: "Fue un desahogo. Veníamos de una racha negativa y pudimos ganar este partido que para nosotros es muy importante porque le pudimos dar una alegría a la gente que siempre nos apoya".
Huracán Las Heras conserva chances de clasificar a los cuartos de final del Torneo Federal A y Algozino afirmó: "Vamos a seguir luchando. Mientras tengamos chances matemáticas daremos pelea en todos los partidos que nos quedan por jugar. Es bueno depender de nosotros".
Con respecto a la salida del delantero Alejandro Toledo, quien rescindió su contrato tras el partido ante Alvarado, manifestó: "Es feo que se vaya un compañero, pero nosotros nos tenemos que enfocarnos en el día a día y en tirar todos para adelante".
Por último el ex Boca, le dejó un mensaje al hincha del Globo que alentó los 90', y afirmó: "A la gente le agradecemos por el aliento constante que nos da todos los partidos. Teníamos muchas ganas de ganar y por suerte lo pudimos hacer".