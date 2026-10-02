Cómo planchar una camisa de vestir y no dejar ni una sola arruga

Asimismo, también hay que recordar desabrochar todos los botones, incluidos aquellos que corresponden a los puños y al cuello.

El paso a paso para planchar una camisa y que quede perfecta

Una vez que la camisa ya está húmeda sobre el planchador, hay que ir desde lo más pequeño hacia lo más grande. Por eso mismo es que se debe empezar desde el cuello. Para ello hay que desdoblarlo y planchar desde las puntas hacia el centro, por el revés y por el derecho.

Cuando se haya terminado con el cuello de la camisa se debe continuar con los puños. A estos hay que estirarlos sobre la tabla y plancharlos abiertos de ambos lados. En cuanto a las mangas, se debe planchar desde el hombro hacia el puño.

El paso siguiente tiene que ver con la parte superior de la espalda de la camisa. Hay que colocarla en la punta curva de la tabla de planchar y alisar con vapor y finalmente llegará el turno del cuerpo de la camisa. En este caso, se empieza por el frente izquierdo, luego la espalda completa y finalmente el frente derecho. Una vez que se haya terminado, hay que colgar la camisa de manera inmediata.