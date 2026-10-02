Coca-Cola ofrece puestos de trabajo: requisitos, cómo postularse y lo que hay que saber

Coca-Cola busca personal para ventas, producción e ingeniería

Entre las posiciones y áreas que aparecen en las convocatorias se encuentran los siguientes perfiles:

Reposición y merchandising : tareas relacionadas con el control de stock, rotación de productos, armado de exhibiciones y colocación de material POP en los puntos de venta. Hay búsquedas tanto de jornada completa como para fines de semana.

: tareas relacionadas con el control de stock, rotación de productos, armado de exhibiciones y colocación de material POP en los puntos de venta. Hay búsquedas tanto de jornada completa como para fines de semana. Ingeniería y Supply Chain : convocatorias destinadas a profesionales interesados en formar parte de la base de talentos para áreas vinculadas con la cadena de suministro y los procesos logísticos.

: convocatorias destinadas a profesionales interesados en formar parte de la base de talentos para áreas vinculadas con la cadena de suministro y los procesos logísticos. Team Leader de Embotellado : puestos operativos para supervisar planes de producción, coordinar equipos en turnos rotativos y controlar el cumplimiento de indicadores de gestión.

: puestos operativos para supervisar planes de producción, coordinar equipos en turnos rotativos y controlar el cumplimiento de indicadores de gestión. Gestión y tecnología: también existen oportunidades vinculadas con análisis de créditos y cobranzas, estrategia comercial de marcas y posiciones relacionadas con sistemas e IT.

Qué requisitos piden para trabajar en Coca-Cola

Las descripciones de las vacantes destacan algunas habilidades que las compañías valoran especialmente. Entre ellas aparecen la capacidad para trabajar en equipo, una buena comunicación y facilidad para establecer relaciones interpersonales.

También se busca proactividad, orientación al servicio al cliente y disponibilidad para adaptarse a las condiciones específicas de cada puesto.

En las posiciones de planta y algunas tareas de reposición puede ser necesario contar con disponibilidad para turnos rotativos o jornadas determinadas.

Las postulaciones para trabajar en Argentina se realizan de manera 100% digital.

En el caso de Coca-Cola FEMSA Argentina, los interesados pueden consultar las oportunidades disponibles en su micrositio oficial de selección y en portales laborales asociados.

Por su parte, Coca-Cola Andina recibe postulaciones a través del apartado “Trabaja con nosotros” de su sitio institucional.

Los puestos disponibles pueden variar, por lo que se recomienda revisar las plataformas oficiales antes de enviar el currículum.