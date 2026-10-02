Coca-Cola ofrece puestos de trabajo: requisitos, cómo postularse y lo que hay que saber

Coca-Cola busca empleados en Argentina y mantiene abiertas distintas oportunidades de trabajo a través de sus principales embotelladoras. Las propuestas abarcan perfiles operativos, comerciales y profesionales, con opciones vinculadas a plantas, logística, ventas y tecnología.
Entre las compañías que concentran parte de estas búsquedas se encuentran Coca-Cola FEMSA Argentina y Coca-Cola Andina, que reciben postulaciones mediante sus canales oficiales de empleo.
Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia y formación, según las características de cada puesto.
Coca-Cola busca personal para ventas, producción e ingeniería
Entre las posiciones y áreas que aparecen en las convocatorias se encuentran los siguientes perfiles:
- Reposición y merchandising: tareas relacionadas con el control de stock, rotación de productos, armado de exhibiciones y colocación de material POP en los puntos de venta. Hay búsquedas tanto de jornada completa como para fines de semana.
- Ingeniería y Supply Chain: convocatorias destinadas a profesionales interesados en formar parte de la base de talentos para áreas vinculadas con la cadena de suministro y los procesos logísticos.
- Team Leader de Embotellado: puestos operativos para supervisar planes de producción, coordinar equipos en turnos rotativos y controlar el cumplimiento de indicadores de gestión.
- Gestión y tecnología: también existen oportunidades vinculadas con análisis de créditos y cobranzas, estrategia comercial de marcas y posiciones relacionadas con sistemas e IT.
Qué requisitos piden para trabajar en Coca-Cola
Las descripciones de las vacantes destacan algunas habilidades que las compañías valoran especialmente. Entre ellas aparecen la capacidad para trabajar en equipo, una buena comunicación y facilidad para establecer relaciones interpersonales.
También se busca proactividad, orientación al servicio al cliente y disponibilidad para adaptarse a las condiciones específicas de cada puesto.
En las posiciones de planta y algunas tareas de reposición puede ser necesario contar con disponibilidad para turnos rotativos o jornadas determinadas.
Las postulaciones para trabajar en Argentina se realizan de manera 100% digital.
En el caso de Coca-Cola FEMSA Argentina, los interesados pueden consultar las oportunidades disponibles en su micrositio oficial de selección y en portales laborales asociados.
Por su parte, Coca-Cola Andina recibe postulaciones a través del apartado “Trabaja con nosotros” de su sitio institucional.
Los puestos disponibles pueden variar, por lo que se recomienda revisar las plataformas oficiales antes de enviar el currículum.
En pocas palabras
- Coca-Cola y embotelladoras: abrieron búsquedas laborales en Argentina para diversos puestos.
- Áreas de oportunidad: incluyen logística, ventas, producción, tecnología e ingeniería.
- Postulación: se realiza de forma digital a través de los canales oficiales de las empresas.