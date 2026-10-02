Rumbo al Mundial de Básquet: cuándo y dónde jugará Argentina sus próximos partidos de los Clasificatorios FIBA

La Selección argentina masculina continúa en el 8vo puesto del Ranking FIBA tras su última actualización y es la tercera mejor selección del continente por detrás de Estados Unidos (1) y Canadá (5).

En las próximas semanas se informará los detalles de la venta de entradas que será exclusivamente por Básquet ID (www.basquet.id).

El camino de Argentina al Mundial de Básquet 2027

El seleccionado nacional llega a estos dos compromisos con un récord de 6 triunfos y 2 derrotas, detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2, pero con mejor diferencia de puntos en el partido entre sí) pero delante de Bahamas (4-4), Puerto Rico (2-6) y Panamá (2-6) en el Grupo F.

Los Clasificatorios FIBA culminarán para Argentina en febrero de 2027 en condición de visitante contra Puerto Rico y Bahamas.

Los 3 mejor ubicados de cada grupo y el mejor cuarto conseguirán su boleto al Mundial de Básquet 2027 de Qatar (link para ver las posiciones).