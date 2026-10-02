Rumbo al Mundial de Básquet: cuándo y dónde jugará Argentina sus próximos partidos de los Clasificatorios FIBA

La Confederación Argentina de Básquet anunció oficialmente que los partidos correspondientes a la Quinta Ventana de Clasificatorios FIBA Rumbo al Mundial de Básquet 2027 de Qatar se disputarán en el Espacio DAM de la Ciudad de Zárate.
La Confederación Argentina de Básquet anunció la sede de los partidos correspondientes a la Quinta Ventana de Clasificatorios FIBA Rumbo al Mundial de Básquet 2027 de Qatar.
La Confederación Argentina de Básquet anunció oficialmente que los partidos correspondientes a la Quinta Ventana de Clasificatorios FIBA Rumbo al Mundial de Básquet 2027 de Qatar se disputarán en el Espacio DAM de la Ciudad de Zárate.
Argentina enfrentará el jueves 26 de octubre a Bahamas y el domingo 29 a Canadá en dos partidos trascendentales por la clasificación al certamen mundialista. La decisión responde a motivos estrictamente logísticos para optimizar la puesta a punto del plantel, así como también sus arribos y partidas del país.
El Espacio DAM fue recientemente el escenario de la consagración del seleccionado mayor femenino en le Clasificatorio FIBA para la AmeriCup femenina 2027 con gran acompañamiento del público.
La Selección argentina masculina continúa en el 8vo puesto del Ranking FIBA tras su última actualización y es la tercera mejor selección del continente por detrás de Estados Unidos (1) y Canadá (5).
En las próximas semanas se informará los detalles de la venta de entradas que será exclusivamente por Básquet ID (www.basquet.id).
El seleccionado nacional llega a estos dos compromisos con un récord de 6 triunfos y 2 derrotas, detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2, pero con mejor diferencia de puntos en el partido entre sí) pero delante de Bahamas (4-4), Puerto Rico (2-6) y Panamá (2-6) en el Grupo F.
Los Clasificatorios FIBA culminarán para Argentina en febrero de 2027 en condición de visitante contra Puerto Rico y Bahamas.
Los 3 mejor ubicados de cada grupo y el mejor cuarto conseguirán su boleto al Mundial de Básquet 2027 de Qatar (link para ver las posiciones).