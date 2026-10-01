River apunta a dos arqueros de jerarquía ante la posible salida de Santiago Beltrán

River apunta a dos nombres ante la posible salida de Beltrán

Desde su debut oficial a fines de enero en el 1 a 0 ante Barracas Central por el Torneo Apertura, Beltrán disputó 39 partidos y mantuvo la valla invicta en 15 oportunidades. Sus actuaciones llamaron la atención de Lionel Scaloni, quien lo citó para los amistosos previos al Mundial y le dio minutos frente a Honduras.

Su solidez bajo los tres palos encendió las alarmas de clubes europeos como el Atlético de Madrid, quien evalúa poder contar con sus servicios de cara al inicio del 2027. Esto ante la posible salida de Jan Oblak al fútbol árabe.

Por eso, la Comisión Directiva de River planea extender el vínculo del arquero (que vence en 2027) hasta diciembre de 2030, con una mejora salarial y de cláusula de rescisión, fijando la base de negociación en 15 millones de dólares.

Frente a la posibilidad de que Santiago Beltrán arme las valijas rumbo al Viejo Continente en el mes de enero, en Núñez evalúan acelerar la llegada de un sustituto de jerarquía para que compita con él durante los próximos meses.

En la lista aparecen dos alternativas de peso:

Yassine Bounou : a sus 35 años ataja en el Al-Hilal de Arabia Saudita con contrato hasta julio de 2028. Fanático confeso de la institución, declaró que jugar en River es un "sueño pendiente".

a sus 35 años ataja en el Al-Hilal de Arabia Saudita con contrato hasta julio de 2028. Fanático confeso de la institución, declaró que jugar en es un "sueño pendiente". Agustín Rossi: a sus 31 años es pieza clave en Flamengo. A pesar de su pasado en Boca, nunca le cerró las puertas al club de Núñez. Como su contrato termina a fines del año que viene, su costo de transferencia podría reducirse.

Mientras el equipo enfoca sus energías en clasificar a los playoffs del Torneo Clausura y asegurar el cupo a la próxima Copa Libertadores en las últimas seis fechas, la dirigencia mueve las fichas pensando en la custodia del arco para las próximas temporadas.