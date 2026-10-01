Malas noticias para Boca y el Vasco Arruabarrena antes de recibir a Unión por el Torneo Clausura

Entonado por la épica victoria ante Racing y prendido en todos los frentes, Boca retomará este viernes el Torneo Clausura recibiendo a Unión de Santa Fe y el DT Rodolfo Arruabarrena recibió algunas malas noticias antes de definir el once inicial.
Boca retomará este viernes el Torneo Clausura recibiendo a Unión de Santa Fe y el DT Rodolfo Arruabarrena recibió algunas malas noticias
Entonado por la épica victoria ante Racing y prendido en todos los frentes, Boca retomará este viernes el Torneo Clausura recibiendo a Unión de Santa Fe y el DT Rodolfo Arruabarrena recibió algunas malas noticias antes de definir el once inicial.
A hora del partido de este viernes a las 21:30 en La Bombonera, y con la ilusión de alcanzar los 4 títulos para los que aún su equipo está en carrera, el Vasco perdió por el resto de la temporada a Tomás Belmonte, un recambio importante en la mitad de la cancha, ya que el mediocampista tiene una lesión en los meniscos y deberá someterse a una intervención quirúrgica.
Además, Jagger Herrera no jugará ante Unión por una sobrecarga muscular que lo hizo abandonar el campo de juego ante Racing y el colombiano Sebastián Villa padeció este semana un cuadro febril y es duda.
Con el arquero Álvaro Montero afectado a la selección de Colombia, la buena noticia es que Leonel Flores fue liberado tras su debut en la Selección argentina y estará a disposición del DT xeneize.
Los once titulares serían Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Flores o Villa.
Boca está 5to en la Zona A con 17 puntos, llega con un invicto a 15 encuentros y la ilusión de conquistar una histórica quíntuple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Trofeo de Campeones.