Malas noticias para Boca y el Vasco Arruabarrena antes de recibir a Unión por el Torneo Clausura

A hora del partido de este viernes a las 21:30 en La Bombonera, y con la ilusión de alcanzar los 4 títulos para los que aún su equipo está en carrera, el Vasco perdió por el resto de la temporada a Tomás Belmonte, un recambio importante en la mitad de la cancha, ya que el mediocampista tiene una lesión en los meniscos y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Leandro Paredes, capitán del Boca del Vasco Arruabarrena.

Además, Jagger Herrera no jugará ante Unión por una sobrecarga muscular que lo hizo abandonar el campo de juego ante Racing y el colombiano Sebastián Villa padeció este semana un cuadro febril y es duda.