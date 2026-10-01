Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Torneo Clausura

Malas noticias para Boca y el Vasco Arruabarrena antes de recibir a Unión por el Torneo Clausura

Boca retomará este viernes el Torneo Clausura recibiendo a Unión de Santa Fe y el DT Rodolfo Arruabarrena recibió algunas malas noticias

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Ascacíbar será titular en el mediocampo,

Ascacíbar será titular en el mediocampo,

Entonado por la épica victoria ante Racing y prendido en todos los frentes, Boca retomará este viernes el Torneo Clausura recibiendo a Unión de Santa Fe y el DT Rodolfo Arruabarrena recibió algunas malas noticias antes de definir el once inicial.

A hora del partido de este viernes a las 21:30 en La Bombonera, y con la ilusión de alcanzar los 4 títulos para los que aún su equipo está en carrera, el Vasco perdió por el resto de la temporada a Tomás Belmonte, un recambio importante en la mitad de la cancha, ya que el mediocampista tiene una lesión en los meniscos y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Leandro Paredes, capitán del Boca del Vasco Arruabarrena.

Leandro Paredes, capitán del Boca del Vasco Arruabarrena.

Además, Jagger Herrera no jugará ante Unión por una sobrecarga muscular que lo hizo abandonar el campo de juego ante Racing y el colombiano Sebastián Villa padeció este semana un cuadro febril y es duda.

Con el arquero Álvaro Montero afectado a la selección de Colombia, la buena noticia es que Leonel Flores fue liberado tras su debut en la Selección argentina y estará a disposición del DT xeneize.

El probable equipo de Boca para recibir a Unión

Los once titulares serían Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Flores o Villa.

Boca está 5to en la Zona A con 17 puntos, llega con un invicto a 15 encuentros y la ilusión de conquistar una histórica quíntuple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Trofeo de Campeones.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas