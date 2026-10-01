Matías Recalde, convencido con el buen presente de Gimnasia y Esgrima: "Nos ganamos el respeto"

En diálogo con Radio Nihuil, el futbolista de Gimnasia contó cómo atraviesa este presente inmejorable en el elenco mendocino.

Matías Recalde, pasado y presente en Gimnasia y Esgrima

Reflexión sobre el 2026 en Gimnasia y Esgrima . "El balance es positivo porque se cumplió el primer objetivo con bastante tiempo de anticipación (mantener la categoría), y eso nos da una cuota de confianza para animarnos a ir por mucho más de lo previsto antes de arrancar el año. Tenemos que aprovechar el envión, tenemos que aprovechar el buen andar"

. "El balance es positivo porque se cumplió el primer objetivo con bastante tiempo de anticipación (mantener la categoría), y eso nos da una cuota de confianza para animarnos a ir por mucho más de lo previsto antes de arrancar el año. Tenemos que aprovechar el envión, tenemos que aprovechar el buen andar" El crecimiento del equipo. "Sabemos que, dentro de nuestro grupo, nos ganamos un respeto. Es difícil jugar contra Gimnasia. Para sacarnos algo, tienen que transpirar mucho. No solo cumplimos el objetivo de mantener la categoría sino que también ganamos en muchos otros aspectos"

Cuándo hicieron el click con la categoría. "Fue muy importante para nosotros la pretemporada de invierno. Veníamos de la primera etapa con errores y aciertos pero tuvimos tiempo para corregir esos errores que nos llevaban a perder puntos, y obviamente pulir detalles y centrarnos en las cosas que hacíamos bien. Cuando arrancó la segunda parte, nos dimos cuenta que estábamos a la altura de lo que nos habíamos planteado y, que si nos animábamos, podíamos demostrar que somos un equipo muy serio. Sabemos que lo viene es muy grande y nos estamos preparando para tratar de seguir consiguiendo objetivos"

A un año del ascenso, balance personal. "Ya pasó un año de ese gran momento. Venimos haciendo un gran papel en la categoría. En lo personal, es un desafío muy grande tener la posibilidad de defender a Gimnasia en lo más alto. Uno tata siempre de estar al 100 para poder estar disponible los fines de semana; uno se mata por tener minutos, y cuando toca, hay que aprovecharlos. Esa es la esencia de este grupo, todos tirando para el mismo lado, y eso lo hace más fácil"

Cómo le cambió la vida ascender con el Lobo y cómo repercutió en el club. "Fue muy gratificante ese día. Vengo de varios procesos en el club y Gimnasia se estaba preparando para ese momento. Estaba cada vez más cerca y, en el momento que se da, este año no nos sorprendió la categoría, los jugadores que vinieron se acoplaron todos. Y eso habla de lo que es Gimnasia en general"

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima

El Lobo volverá al ruedo -tras el parate de la fecha FIFA- el próximo lunes, por la fecha 11 del Torneo Clausura, y se medirá ante Estudiantes en La Plata a partir de las 19.