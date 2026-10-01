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Desarrollo infantil

Guaymallén lanzó un programa para fortalecer el acompañamiento a la niñez y las familias

La Municipalidad de Guaymallén presentó el programa Promoción del Desarrollo Infantil, con encuentros para familias sobre juego, pantallas y prevención

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La Municipalidad de Guaymallén presentó el programa Promoción del Desarrollo Infantil para familias.

La Municipalidad de Guaymallén presentó el programa Promoción del Desarrollo Infantil para familias.

La Municipalidad de Guaymallén lanzó el programa Promoción del Desarrollo Infantil, destinado a madres, padres y cuidadores de niños y niñas que asisten a los jardines maternales municipales. La iniciativa se desarrolla a través de los Jardines Maternales y el Espacio Multidisciplinario de Atención a la Niñez (EMAN), con el objetivo de generar redes de acompañamiento integral durante los primeros años de vida.

Un programa para reflexionar y acompañar el desarrollo infantil

El proyecto se lleva adelante junto a profesionales del Centro de Atención Primaria de la Salud N.º 16 y propone una serie de encuentros participativos con las familias.

Las tem&aacute;ticas abordadas&nbsp;incluyen juego, pantallas, autonom&iacute;a, l&iacute;mites y prevenci&oacute;n de accidentes.

Las temáticas abordadas incluyen juego, pantallas, autonomía, límites y prevención de accidentes.

Estos espacios están concebidos para la escucha, el intercambio y la construcción de herramientas que permitan acompañar el desarrollo infantil desde situaciones cotidianas.

Los temas incluyen juego, comunicación y lenguaje, uso de pantallas, autonomía, límites, hábitos saludables, prevención de accidentes y señales de alarma del desarrollo.

Educación, salud y familia: una red para el bienestar de las infancias

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre los espacios educativos municipales y el sistema de Atención Primaria de la Salud, favoreciendo el acompañamiento temprano y el acceso a los circuitos de consulta cuando sea necesario.

El trabajo conjunto con el Centro de Salud N.º 16 apunta a consolidar una red de cuidado cercana a la comunidad, donde educación, salud y familia se articulen para promover el bienestar y el desarrollo integral de las infancias.

La experiencia se desarrollará durante los próximos meses en los distintos Jardines Maternales Municipales y aspira a convertirse en una estrategia sostenible y replicable en otros espacios del Área Sanitaria Guaymallén. El encuentro más reciente se realizó en el Jardín Huellitas de Amor, ubicado en Correa Saá y Sarmiento, en el distrito Belgrano.

En pocas palabras

  • Municipalidad de Guaymallén: presentó el programa Promoción del Desarrollo Infantil para familias.
  • Objetivo principal: fortalecer el acompañamiento y la red de cuidado en los primeros años de vida.
  • Temáticas abordadas: incluyen juego, pantallas, autonomía, límites y prevención de accidentes.
Resumen generado por Thinkindot AI

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