La Municipalidad de Guaymallén lanzó el programa Promoción del Desarrollo Infantil, destinado a madres, padres y cuidadores de niños y niñas que asisten a los jardines maternales municipales. La iniciativa se desarrolla a través de los Jardines Maternales y el Espacio Multidisciplinario de Atención a la Niñez (EMAN), con el objetivo de generar redes de acompañamiento integral durante los primeros años de vida.
Guaymallén lanzó un programa para fortalecer el acompañamiento a la niñez y las familias
La Municipalidad de Guaymallén presentó el programa Promoción del Desarrollo Infantil, con encuentros para familias sobre juego, pantallas y prevención
Un programa para reflexionar y acompañar el desarrollo infantil
El proyecto se lleva adelante junto a profesionales del Centro de Atención Primaria de la Salud N.º 16 y propone una serie de encuentros participativos con las familias.
Estos espacios están concebidos para la escucha, el intercambio y la construcción de herramientas que permitan acompañar el desarrollo infantil desde situaciones cotidianas.
Los temas incluyen juego, comunicación y lenguaje, uso de pantallas, autonomía, límites, hábitos saludables, prevención de accidentes y señales de alarma del desarrollo.
Educación, salud y familia: una red para el bienestar de las infancias
La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre los espacios educativos municipales y el sistema de Atención Primaria de la Salud, favoreciendo el acompañamiento temprano y el acceso a los circuitos de consulta cuando sea necesario.
El trabajo conjunto con el Centro de Salud N.º 16 apunta a consolidar una red de cuidado cercana a la comunidad, donde educación, salud y familia se articulen para promover el bienestar y el desarrollo integral de las infancias.
La experiencia se desarrollará durante los próximos meses en los distintos Jardines Maternales Municipales y aspira a convertirse en una estrategia sostenible y replicable en otros espacios del Área Sanitaria Guaymallén. El encuentro más reciente se realizó en el Jardín Huellitas de Amor, ubicado en Correa Saá y Sarmiento, en el distrito Belgrano.
En pocas palabras
- Municipalidad de Guaymallén: presentó el programa Promoción del Desarrollo Infantil para familias.
- Objetivo principal: fortalecer el acompañamiento y la red de cuidado en los primeros años de vida.
- Temáticas abordadas: incluyen juego, pantallas, autonomía, límites y prevención de accidentes.