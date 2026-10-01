Guaymallén lanzó un programa para fortalecer el acompañamiento a la niñez y las familias

Los temas incluyen juego, comunicación y lenguaje, uso de pantallas, autonomía, límites, hábitos saludables, prevención de accidentes y señales de alarma del desarrollo.

Educación, salud y familia: una red para el bienestar de las infancias

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre los espacios educativos municipales y el sistema de Atención Primaria de la Salud, favoreciendo el acompañamiento temprano y el acceso a los circuitos de consulta cuando sea necesario.

El trabajo conjunto con el Centro de Salud N.º 16 apunta a consolidar una red de cuidado cercana a la comunidad, donde educación, salud y familia se articulen para promover el bienestar y el desarrollo integral de las infancias.

La experiencia se desarrollará durante los próximos meses en los distintos Jardines Maternales Municipales y aspira a convertirse en una estrategia sostenible y replicable en otros espacios del Área Sanitaria Guaymallén. El encuentro más reciente se realizó en el Jardín Huellitas de Amor, ubicado en Correa Saá y Sarmiento, en el distrito Belgrano.