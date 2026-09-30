Granja Benedetti continúa avanzando con su plan de expansión en Mendoza y suma una nueva ubicación en Plaza Ciruelo, ubicada en Tirasso y Bandera de los Andes, Guaymallén.
Granja Benedetti continúa su expansión y llega a Plaza Ciruelo
La empresa mendocina suma una nueva sucursal en Guaymallén y continúa ampliando su presencia en distintos puntos de la provincia. La inauguración de Plaza Ciruelo será este sábado 3 de octubre, con una actividad especial de Granja Benedetti a partir de las 18:30 horas
La sucursal ya se encuentra funcionando y ofrece la propuesta habitual de Granja Benedetti, con carnes, embutidos, fiambres, lácteos, productos de almacén, bebidas y otros productos para la mesa cotidiana.
La llegada a Plaza Ciruelo forma parte del crecimiento sostenido de la empresa, que desde 1990 trabaja para estar cada vez más cerca de los mendocinos. Actualmente, Granja Benedetti cuenta con presencia en distintos puntos de la provincia y continúa incorporando nuevos puntos de venta.
En este marco, este sábado 3 de octubre se realizará la inauguración de Plaza Ciruelo, una jornada pensada para que los vecinos puedan conocer y disfrutar el nuevo espacio.
Como parte de la celebración, a partir de las 18:30 horas Granja Benedetti realizará una degustación de productos con fogonero, invitando a los vecinos y visitantes a compartir el momento y conocer de cerca la propuesta de la marca.
La apertura de esta nueva sucursal representa un nuevo paso en el crecimiento de Granja Benedetti y en su objetivo de seguir acompañando a los mendocinos cada vez más cerca de sus barrios.
En pocas palabras
- Expansión: Granja Benedetti suma una nueva sucursal en Plaza Ciruelo, Guaymallén.
- Productos: La nueva sucursal ofrece carnes, embutidos, lácteos y productos de almacén.
- Inauguración: Este sábado 3 de octubre se realizará una degustación de productos con fogonero.