El taxi eléctrico llega a Mendoza: financiamiento en pesos, hasta 380 km de autonomía y 62% de ahorro operativo

El encuentro que reunió a representantes de BYD Yacopini, APROTAM, Montemar Compañía Financiera, el Gobierno provincial y trabajadores del sector.

Una alternativa de financiamiento para renovar la flota

Uno de los principales anuncios del encuentro fue la línea de crédito desarrollada por Montemar Compañía Financiera, que permite financiar hasta el 65% del valor del Dolphin Mini en pesos y con un plazo de hasta 36 meses.

La propuesta busca reducir una de las principales barreras para incorporar nuevas tecnologías al transporte: la inversión inicial que requiere la renovación de una unidad.

El titular de Yacopini, Adrián “Chino” Yacopini, destacó el trabajo conjunto entre el sector privado, los trabajadores del transporte y el Gobierno provincial.

“Tener un convenio prácticamente exclusivo con APROTAM, con la gente del Gobierno y con Montemar Compañía Financiera nos abre una gran ventana y una excelente perspectiva para los meses de octubre, noviembre y diciembre, para que nuestros autos híbridos y sobre todo eléctricos estén en las calles de Mendoza”.

Desde APROTAM, su secretario Héctor Osvaldo Canizzo, señaló que las condiciones de financiamiento serán un factor central para avanzar con la renovación tecnológica del sector.

“Todo lo que venga para mejorar el servicio lo vamos a tomar, siempre y cuando las condiciones crediticias nos lo permitan. Queremos darle el mejor servicio al usuario. Es fundamental que las empresas locales nos ayuden; trataremos de gestionar una tasa aún más conveniente dentro de la situación que vive el país”.

Sergio Montanaro, gerente general de BYD Yacopini.

Un ahorro operativo estimado del 62%

Además del acceso al financiamiento, uno de los principales argumentos para la incorporación de vehículos eléctricos está relacionado con sus costos de funcionamiento.

De acuerdo con un análisis presentado por BYD Yacopini, bajo un esquema de utilización intensiva de 270 kilómetros diarios, 25 días al mes y unos 81.000 kilómetros anuales, el Dolphin Mini puede alcanzar un ahorro operativo estimado del 62%, equivalente a más de $6 millones anuales por unidad, considerando consumo de energía, mantenimiento y repuestos.

La diferencia está vinculada, entre otros factores, con la menor cantidad de componentes mecánicos que requiere un vehículo eléctrico. El sistema no utiliza aceite de motor, bujías, embrague, filtros de aire, convertidor catalítico ni componentes asociados al GNC.

Sergio Montanaro, gerente general de BYD Yacopini, explicó: “Un auto eléctrico tiene un desgaste infinitamente inferior. No hay que cambiar embrague, no tiene problemas de caja ni cambio de bujías. Si se utiliza 270 kilómetros por día —unos 80.000 km al año—, el ahorro operativo alcanza el 62%”.

A esto se suma el acuerdo alcanzado con APROTAM, que contempla para los taxistas 30% de descuento en mano de obra y 20% en repuestos. Los servicios de mantenimiento programado están previstos cada 20.000 kilómetros.

Mendoza promueve la incorporación de vehículos eléctricos

La propuesta también cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Mendoza, que trabaja en la adaptación del transporte de pasajeros a nuevas tecnologías de movilidad.

El subsecretario de Transporte, Luis Borrego, destacó el impacto que puede tener la incorporación de unidades eléctricas en la renovación de la flota.

“Estamos muy contentos con la iniciativa. Buscamos que se incorporen taxis eléctricos porque son más amigables con el medio ambiente, generan mucho menos ruido y aportan a la renovación de la flota. Esto es clave para elevar la calidad del servicio que reciben tanto los usuarios diarios como los turistas que visitan Mendoza”.

El funcionario también recordó que la provincia modificó el marco normativo para adecuar las dimensiones exigidas a los vehículos eléctricos.

“El año pasado modificamos la ley vigente para adecuar las dimensiones exigidas a los vehículos eléctricos. Entendemos que unidades de menor tamaño hacen un uso más eficiente del espacio público, adaptándose perfectamente a la realidad de los viajes urbanos, donde la mayoría se realiza con una o dos personas”.

El BYD Dolphin Mini estima un ahorro del 62% anual frente a vehículos convencionales, gracias a menores costos de energía y mantenimiento.

Una nueva tecnología para el transporte urbano

La incorporación de vehículos eléctricos se da en un contexto de transformación del transporte urbano y de crecimiento de las plataformas digitales.

En ese escenario, Adrián Yacopini planteó la posibilidad de convivencia entre los distintos sistemas.

“Las plataformas van a saber convivir como ocurre en todas partes del mundo. Hay lugar para todos; lo que necesitamos es trabajar, que nuestros autos salgan a la calle y que aprovechen el rendimiento y los costos de los que hemos hablado hoy”.

Desde APROTAM, en tanto, remarcaron que la incorporación de vehículos eléctricos también puede tener impacto sobre los costos y las condiciones ambientales del servicio.

“No solo ayudamos al usuario, sino también al ecosistema de Mendoza reduciendo la contaminación ambiental y sonora. Hay que apostar por la modernidad”.

El BYD Dolphin Mini, pensado para el uso urbano

El modelo propuesto para el servicio de taxis cuenta con una batería Blade LFP de 42,2 kWh, tecnología que, según las especificaciones presentadas por la marca, está preparada para un uso intensivo.

La batería tiene una vida útil estimada de 5.000 ciclos de carga, mientras que la garantía oficial es de 8 años o 150.000 kilómetros para la batería y de 6 años o 150.000 kilómetros para el vehículo.

En materia de seguridad, el Dolphin Mini incorpora seis airbags, Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Control de Crucero Adaptativo (ACC), Control Electrónico de Estabilidad (ESP) y monitoreo de presión de neumáticos (TPMS). El modelo cuenta además con 5 estrellas en Latin NCAP, según la información presentada.

La autonomía llega hasta los 380 kilómetros bajo ciclo NEDC. Para carga rápida en corriente continua admite hasta 60 kW, con un tiempo aproximado de 45 minutos para pasar del 30% al 80% de batería.

El equipamiento tecnológico incluye pantalla táctil giratoria de 10,1 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, conectividad 4G y actualizaciones remotas OTA.

Ficha técnica del BYD Dolphin Mini: