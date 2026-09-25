"LA JAULA" de Gabriel Canci y Renzo Occhionero abre sus puertas y promete revolucionar la noche mendocina

Cada viernes, LA JAULA desplegará una propuesta renovada con interacciones directas con drag queens, gogo dancers, performers y bailarines, integrando arte y espectáculo en una atmósfera envolvente. La DJ residente AKA DELICIA será la encargada de marcar el pulso sonoro con una selección vanguardista.

El diseño del club incluye distintos niveles y sectores:

Sector General (planta baja / pista central).

(planta baja / pista central). Sector VIP Standing (planta superior).

(planta superior). Sector Boiler, un espacio exclusivo para quienes buscan vivir la cultura electrónica desde el DJ booth.

Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb.

La inauguración contará con free stop hasta la 1 AM, válido únicamente para el Sector General, por orden de llegada o mediante acceso sin costo desde EntradaWeb.

Entradas y beneficios de apertura

Como beneficio especial, la inauguración contará con free stop hasta la 1 AM, válido únicamente para el Sector General, por orden de llegada o mediante acceso sin costo desde EntradaWeb. Para los demás sectores, las entradas pueden adquirirse por la plataforma o en taquilla hasta las 2.30 AM.

Valores de acceso

Sector General : $10.000 por EntradaWeb | $18.000 en taquilla.

: $10.000 por EntradaWeb | $18.000 en taquilla. Sector VIP Standing : $20.000 por EntradaWeb | $25.000 en taquilla.

: $20.000 por EntradaWeb | $25.000 en taquilla. Sector Boiler: $50.000 (incluye $30.000 en consumición) solo por EntradaWeb.

Ficha del evento

LA JAULA Alternative Night Club

Apertura: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. Dirección: 25 de Mayo y 9 de Julio, Lateral Sur Acceso Este s/n, Guaymallén, Mendoza.

25 de Mayo y 9 de Julio, Lateral Sur Acceso Este s/n, Guaymallén, Mendoza. Entradas: Free Stop hasta la 1 AM por EntradaWeb o taquilla (Sector General).

LA JAULA Alternative Night Club es el nuevo ritual de los viernes en Mendoza. Tenés la llave. Animate a entrar.