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"LA JAULA" de Gabriel Canci y Renzo Occhionero abre sus puertas y promete revolucionar la noche mendocina

El nuevo club alternativo de Gabriel Canci y Renzo Occhionero, transformará la noche mendocina desde este viernes 25 de septiembre

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
LA JAULA se inaugura este viernes 25 de septiembre, un nuevo club alternativo en Mendoza. Una propuesta disruptiva que ofrecerá arte, performance y música vanguardista con drag queens y bailarines.

LA JAULA se inaugura este viernes 25 de septiembre, un nuevo club alternativo en Mendoza. Una propuesta disruptiva que ofrecerá arte, performance y música vanguardista con drag queens y bailarines.

La escena nocturna de Mendoza suma una propuesta disruptiva con la apertura de LA JAULA Alternative Night Club, el nuevo proyecto liderado por Gabriel Canci y Renzo “Chory” Occhionero. La inauguración será este viernes 25 de septiembre, con modalidad free stop hasta la 1 AM, y promete instalar un ritual sofisticado, provocador y libre que redefinirá los viernes de la provincia.

Ubicado en la intersección de 25 de Mayo y 9 de Julio (Lateral Sur Acceso Este s/n, Guaymallén), el club se presenta como un espacio vanguardista, glamoroso y sin etiquetas, pensado para quienes buscan vivir una noche diferente.

LA JAULA Alternative Night Club, el nuevo proyecto liderado por Gabriel Canci.

LA JAULA Alternative Night Club, el nuevo proyecto liderado por Gabriel Canci.

Una experiencia inmersiva con arte, performance y música vanguardista

El concepto nace de la sinergia creativa entre Canci y Occhionero, dos referentes del espectáculo mendocino que decidieron fusionar trayectoria y visión para ofrecer un club disruptivo, habitado por múltiples identidades y un mismo código estético.

Cada viernes, LA JAULA desplegará una propuesta renovada con interacciones directas con drag queens, gogo dancers, performers y bailarines, integrando arte y espectáculo en una atmósfera envolvente. La DJ residente AKA DELICIA será la encargada de marcar el pulso sonoro con una selección vanguardista.

El diseño del club incluye distintos niveles y sectores:

  • Sector General (planta baja / pista central).
  • Sector VIP Standing (planta superior).
  • Sector Boiler, un espacio exclusivo para quienes buscan vivir la cultura electrónica desde el DJ booth.

Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb.

La inauguraci&oacute;n contar&aacute; con free stop hasta la 1 AM, v&aacute;lido &uacute;nicamente para el Sector General, por orden de llegada o mediante acceso sin costo desde EntradaWeb.

La inauguración contará con free stop hasta la 1 AM, válido únicamente para el Sector General, por orden de llegada o mediante acceso sin costo desde EntradaWeb.

Entradas y beneficios de apertura

Como beneficio especial, la inauguración contará con free stop hasta la 1 AM, válido únicamente para el Sector General, por orden de llegada o mediante acceso sin costo desde EntradaWeb. Para los demás sectores, las entradas pueden adquirirse por la plataforma o en taquilla hasta las 2.30 AM.

Valores de acceso

  • Sector General: $10.000 por EntradaWeb | $18.000 en taquilla.
  • Sector VIP Standing: $20.000 por EntradaWeb | $25.000 en taquilla.
  • Sector Boiler: $50.000 (incluye $30.000 en consumición) solo por EntradaWeb.

Ficha del evento

LA JAULA Alternative Night Club

  • Apertura: viernes 25 de septiembre.
  • Dirección: 25 de Mayo y 9 de Julio, Lateral Sur Acceso Este s/n, Guaymallén, Mendoza.
  • Entradas: Free Stop hasta la 1 AM por EntradaWeb o taquilla (Sector General).

LA JAULA Alternative Night Club es el nuevo ritual de los viernes en Mendoza. Tenés la llave. Animate a entrar.

En pocas palabras

  • LA JAULA: se inaugura este viernes 25 de septiembre, un nuevo club alternativo en Mendoza.
  • Propuesta disruptiva: ofrecerá arte, performance y música vanguardista con drag queens y bailarines.
  • Entradas: beneficio free stop hasta la 1 AM, con valores desde $10.000 para el sector general.
Resumen generado por Thinkindot AI

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