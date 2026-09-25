La escena nocturna de Mendoza suma una propuesta disruptiva con la apertura de LA JAULA Alternative Night Club, el nuevo proyecto liderado por Gabriel Canci y Renzo “Chory” Occhionero. La inauguración será este viernes 25 de septiembre, con modalidad free stop hasta la 1 AM, y promete instalar un ritual sofisticado, provocador y libre que redefinirá los viernes de la provincia.
"LA JAULA" de Gabriel Canci y Renzo Occhionero abre sus puertas y promete revolucionar la noche mendocina
El nuevo club alternativo de Gabriel Canci y Renzo Occhionero, transformará la noche mendocina desde este viernes 25 de septiembre
Ubicado en la intersección de 25 de Mayo y 9 de Julio (Lateral Sur Acceso Este s/n, Guaymallén), el club se presenta como un espacio vanguardista, glamoroso y sin etiquetas, pensado para quienes buscan vivir una noche diferente.
Una experiencia inmersiva con arte, performance y música vanguardista
El concepto nace de la sinergia creativa entre Canci y Occhionero, dos referentes del espectáculo mendocino que decidieron fusionar trayectoria y visión para ofrecer un club disruptivo, habitado por múltiples identidades y un mismo código estético.
Cada viernes, LA JAULA desplegará una propuesta renovada con interacciones directas con drag queens, gogo dancers, performers y bailarines, integrando arte y espectáculo en una atmósfera envolvente. La DJ residente AKA DELICIA será la encargada de marcar el pulso sonoro con una selección vanguardista.
El diseño del club incluye distintos niveles y sectores:
- Sector General (planta baja / pista central).
- Sector VIP Standing (planta superior).
- Sector Boiler, un espacio exclusivo para quienes buscan vivir la cultura electrónica desde el DJ booth.
Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb.
Entradas y beneficios de apertura
Como beneficio especial, la inauguración contará con free stop hasta la 1 AM, válido únicamente para el Sector General, por orden de llegada o mediante acceso sin costo desde EntradaWeb. Para los demás sectores, las entradas pueden adquirirse por la plataforma o en taquilla hasta las 2.30 AM.
Valores de acceso
- Sector General: $10.000 por EntradaWeb | $18.000 en taquilla.
- Sector VIP Standing: $20.000 por EntradaWeb | $25.000 en taquilla.
- Sector Boiler: $50.000 (incluye $30.000 en consumición) solo por EntradaWeb.
Ficha del evento
LA JAULA Alternative Night Club
- Apertura: viernes 25 de septiembre.
- Dirección: 25 de Mayo y 9 de Julio, Lateral Sur Acceso Este s/n, Guaymallén, Mendoza.
- Entradas: Free Stop hasta la 1 AM por EntradaWeb o taquilla (Sector General).
LA JAULA Alternative Night Club es el nuevo ritual de los viernes en Mendoza. Tenés la llave. Animate a entrar.
En pocas palabras
- LA JAULA: se inaugura este viernes 25 de septiembre, un nuevo club alternativo en Mendoza.
- Propuesta disruptiva: ofrecerá arte, performance y música vanguardista con drag queens y bailarines.
- Entradas: beneficio free stop hasta la 1 AM, con valores desde $10.000 para el sector general.