En el marco de una vibrante jornada deportiva, Mantello Neumáticos formó parte activa de la Territorio Running BYD Yacopini 2026, consolidando una vez más su presencia en los eventos más importantes de la provincia. Fiel a sus valores de apoyo constante a la comunidad mendocina, la compañía desplegó un espacio propio diseñado para celebrar la vida saludable y el entrenamiento en contacto con la naturaleza.
"Mantello en Casa": la nueva propuesta que marcó presencia en Territorio Running 2026
La empresa mendocina reafirmó su compromiso con el deporte y la vida al aire libre, acompañando a cientos de atletas y sus familias con una propuesta de valor centrada en la promoción del innovador servicio Mantello en Casa
El distribuidor oficial en Mendoza de Bridgestone y Firestone presentó de manera interactiva su propuesta "Mantello en casa", el primer servicio a domicilio de instalación, balanceo y chequeo de cubiertas en Mendoza.
Durante la competencia, atletas y familias que se acercaron al predio disfrutaron de un stand interactivo. Una inédita activación repleta de juegos, desafíos y sorteos. A su vez, los asistentes pudieron conocer de cerca el catálogo de productos seleccionados que ofrece la firma, destacándose las líneas de alta performance y seguridad de Bridgestone y Firestone, sin dejar de sorprenderse por el innovador servicio “Mantello en casa” que propone la firma líder en la región.
Sobre el significado de esta presencia, desde Mantello Neumáticos, destacaron: "Para nosotros es vital estar cerca del mendocino en los momentos que disfruta. La Territorio Running representa exactamente los valores que promovemos: movimiento, bienestar, superación personal y aire libre. Y así como cada corredor necesita apoyo, también estamos brindando ese apoyo a nuestros clientes con nuestro servicio a domicilio, único en la provincia."
Con esta activación, Mantello Neumáticos renueva su promesa de seguir traccionando junto al deporte local, promoviendo espacios que fortalezcan el bienestar general y el encuentro comunitario en la provincia.
Acerca de Mantello Neumáticos
Empresa líder en la provincia de Mendoza orientada a la comercialización de neumáticos y servicios integrales para el automotor. Distribuidor oficial de marcas internacionales de primer nivel como Brigestone y Firestone, destaca por su vocación de servicio, innovación y permanente apoyo a las iniciativas deportivas, culturales y saludables de la región.
Con el nuevo servicio Mantello en Casa, se busca transformar por completo la experiencia de mantenimiento vehicular. A través de una unidad móvil Mercedes-Benz Sprinter completamente equipada como gomería itinerante, un equipo de técnicos especializados se desplaza hacia el domicilio del cliente para realizar el recambio de neumáticos, el balanceo computarizado y una revisión completa de seguridad del vehículo.
Mas detalles en: acá.
En pocas palabras
- Mantello Neumáticos participó en Territorio Running 2026, presentando su servicio a domicilio "Mantello en Casa".
- El servicio ofrece instalación, balanceo y chequeo de cubiertas a domicilio, siendo el primero en Mendoza.
- La empresa reafirmó su compromiso con el deporte y la vida saludable, apoyando a atletas y familias.