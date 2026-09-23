"Mantello en Casa": la nueva propuesta que marcó presencia en Territorio Running 2026

El servicio ofrece instalación, balanceo y chequeo de cubiertas a domicilio, siendo el primero en Mendoza.

Sobre el significado de esta presencia, desde Mantello Neumáticos, destacaron: "Para nosotros es vital estar cerca del mendocino en los momentos que disfruta. La Territorio Running representa exactamente los valores que promovemos: movimiento, bienestar, superación personal y aire libre. Y así como cada corredor necesita apoyo, también estamos brindando ese apoyo a nuestros clientes con nuestro servicio a domicilio, único en la provincia."

Con esta activación, Mantello Neumáticos renueva su promesa de seguir traccionando junto al deporte local, promoviendo espacios que fortalezcan el bienestar general y el encuentro comunitario en la provincia.

Acerca de Mantello Neumáticos

Empresa líder en la provincia de Mendoza orientada a la comercialización de neumáticos y servicios integrales para el automotor. Distribuidor oficial de marcas internacionales de primer nivel como Brigestone y Firestone, destaca por su vocación de servicio, innovación y permanente apoyo a las iniciativas deportivas, culturales y saludables de la región.

Con el nuevo servicio Mantello en Casa, se busca transformar por completo la experiencia de mantenimiento vehicular. A través de una unidad móvil Mercedes-Benz Sprinter completamente equipada como gomería itinerante, un equipo de técnicos especializados se desplaza hacia el domicilio del cliente para realizar el recambio de neumáticos, el balanceo computarizado y una revisión completa de seguridad del vehículo.

Mas detalles en: acá.