Arcos Dorados fue reconocida como la mejor empresa para trabajar para las mujeres en Argentina

“Este reconocimiento tiene un valor muy especial porque refleja la experiencia de las personas que forman parte de Arcos Dorados. Queremos que cada persona que elige trabajar con nosotros encuentre un espacio donde pueda desarrollarse, asumir nuevos desafíos y construir su propio camino, con las mismas oportunidades. Que hoy seamos reconocidos como el mejor lugar para trabajar para las mujeres nos impulsa a seguir fortaleciendo una cultura en la que el talento y el potencial de cada persona puedan crecer”, señaló Diego Grieco, Gerente de People & Culture de Arcos Dorados Argentina.

Con más de 15.000 colaboradores en Argentina, Arcos Dorados tiene al desarrollo de las personas como uno de los ejes centrales de su propuesta de valor. La compañía promueve una cultura en la que la formación continua, las oportunidades de crecimiento y el desarrollo profesional acompañan las distintas etapas de la trayectoria laboral.

En este sentido, el reconocimiento pone en valor una cultura que busca generar condiciones de crecimiento para todas las personas, con procesos y oportunidades que acompañen el desarrollo del talento femenino en los distintos niveles de la organización.

Con este nuevo reconocimiento, Arcos Dorados reafirma su compromiso de continuar construyendo un entorno de trabajo donde cada persona pueda encontrar oportunidades para aprender, desarrollarse y proyectar su futuro profesional.