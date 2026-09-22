Venoil Energía asume nuevas operaciones en Malargüe y consolida su crecimiento en Argentina

Con operaciones en Mendoza y Santa Cruz, Venoil Energía cuenta actualmente con 340 colaboradores. A partir de la incorporación de las operaciones de Malargüe, la compañía alcanzará una dotación mayor a 800 colaboradores, acompañando una nueva etapa de crecimiento y expansión operativa.

En paralelo, Venoil Energía proyecta un plan de inversiones de 229 millones de dólares para sus operaciones en Argentina, de los cuales 206 millones de dólares corresponden a Mendoza y 23 millones de dólares a Santa Cruz.

Con estas inversiones y la ampliación de su escala operativa, Venoil Energía consolida una estrategia de crecimiento sostenido, generación de valor y compromiso con el desarrollo energético de Argentina.