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Venoil Energía asume nuevas operaciones en Malargüe y consolida su crecimiento en Argentina

La compañía toma el 100% de las concesiones de Valle del Río Grande y Cerro Fortunoso fortaleciendo su presencia como operador energético en el país

Por UNO
Gustavo Naves, Presidente & CEO de Venoil Energía, con su equipo directivo.

Gustavo Naves, Presidente & CEO de Venoil Energía, con su equipo directivo.

Venoil Energía concretó hoy la toma efectiva de Valle del Río Grande y Cerro Fortunoso, completando la cesión de ambas concesiones en el marco del Plan Andes con una inversión de 150 millones de dólares.

Venoil Energía destacó el trabajo realizado por YPF a lo largo de la historia productiva de estas áreas y la articulación desarrollada durante el proceso de transición como base para dar continuidad operativa y proyectar una nueva etapa de desarrollo. La compañía remarcó además la importancia de seguir construyendo vínculos de colaboración que contribuyan al desarrollo energético del país.

Autoridades de Venoil Energía y de YPF firmaron la documentación respectiva.

Autoridades de Venoil Energía y de YPF firmaron la documentación respectiva.

“Este take over representa un nuevo salto de escala para Venoil Energía. Nuestro propósito es consolidarnos a través del talento, la eficiencia y la confianza en nuestra cadena de valor.” Expresó Gustavo Naves, Presidente & CEO de Venoil Energía

Con operaciones en Mendoza y Santa Cruz, Venoil Energía cuenta actualmente con 340 colaboradores. A partir de la incorporación de las operaciones de Malargüe, la compañía alcanzará una dotación mayor a 800 colaboradores, acompañando una nueva etapa de crecimiento y expansión operativa.

En paralelo, Venoil Energía proyecta un plan de inversiones de 229 millones de dólares para sus operaciones en Argentina, de los cuales 206 millones de dólares corresponden a Mendoza y 23 millones de dólares a Santa Cruz.

Con estas inversiones y la ampliación de su escala operativa, Venoil Energía consolida una estrategia de crecimiento sostenido, generación de valor y compromiso con el desarrollo energético de Argentina.

En pocas palabras

  • Venoil Energía: asume operaciones de Valle del Río Grande y Cerro Fortunoso en Malargüe.
  • Inversión y Crecimiento: plan de 150 millones de dólares, aumentando su dotación a más de 800 colaboradores.
  • Expansión en Argentina: proyecta invertir 229 millones de dólares en Mendoza y Santa Cruz para crecimiento sostenido.
Resumen generado por Thinkindot AI

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