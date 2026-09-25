Llega Experiencia Endeavor Cuyo 2026: un espacio para inspirar, capacitar y conectar emprendedores

Una agenda con protagonistas de peso en Mendoza

Las Endeavor Talks reunirán a fundadores y referentes que están transformando distintas industrias en Argentina y la región. Entre los principales oradores confirmados se encuentran:

Franco Rodríguez Viau, cofundador & CEO de Satellites on Fire.

Gregorio Bajda, propietario de Laboratorios VALCA.

Dr. Ing Lucas Paganini, vinculado a la NASA.

Jonathan Loidi, de Grupo SET.

Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube.

La agenda del evento de Endeavor Cuyo 2026 incluye charlas inspiradoras, capacitaciones y mentorías con expertos.

Capacitación de vanguardia: Masterclass

Los asistentes podrán participar en seis Endeavor Masterclasses de contenido práctico y especializado, con foco en inteligencia artificial, innovación, ventas, marketing, liderazgo y financiamiento, entre otros ejes clave para escalar un negocio hoy.

Dano Jejcic (Avenida + IA Latam)

Santiago Fernández Escobar, founder & CEO de Acros Training.

Pamela Scheurer, cofundadora & CEO de Nubimetrics.

Leandro Antonelli, Sector Lead de Telco, Media & CPG en Google.

Nato Esteller y Fernando Prato, de Punta Mkt.

Emiliano Fazio, cofundador & CEO de Arbusta.

Oportunidades de conexión y crecimiento

El Club del Pitch reunirá a emprendedores que presentarán sus proyectos ante toda la audiencia y un jurado de expertos de Endeavor, quienes brindarán feedback desde la perspectiva del inversor, el cliente y un análisis crítico. Entre los seleccionados de esta edición se encuentran Marianela López (Empujón Educativo), Tomás Armendáriz (Avatar Medtech) y Emanuel Ricaldi (Contech).

Por la mañana se realizará además Conecta Inversor, una iniciativa conjunta de Endeavor y la Bolsa de Comercio de Mendoza para acercar a emprendedores e inversores del ecosistema.

Participarán más de 20 mentores para ofrecer conexiones y feedback estratégico.

Durante la tarde, más de 20 mentores de la Red Endeavor en Argentina estarán disponibles en el espacio Endeavor Mentors para conversar en profundidad sobre los desafíos puntuales de cada proyecto.

La jornada culminará con una Networking Party para fomentar la conexión entre todos los actores del ecosistema en un ambiente distendido.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del sitio web oficial.

Acerca de Endeavor

Endeavor es la comunidad mundial líder de emprendedores de alto impacto que promueve la cultura emprendedora en cada país donde está presente. Fundada en 1997, la organización global trabaja con la misión de liberar el poder transformador de sus emprendedores, apoyando e invirtiendo en los mejores fundadores del mundo. En la actualidad, la red se extiende por casi 40 países y apoya a más de 2.000 emprendedores cuyas empresas generan unos ingresos de más de 28.000 millones de dólares, han creado más de 3,9 millones de puestos de trabajo y más de 4.000 millones de dólares en capital en 2020. El modelo único de Endeavor proporciona una plataforma para que los fundadores sueñen en grande, escalen sus compañías y transmitan su experiencia a la siguiente generación de líderes alrededor del mundo.