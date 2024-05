Estas son las empresas que Endeavor Cuyo seleccionó para potenciar su crecimiento

El HIT (High Impact Training), el programa de alto impacto de Endeavor que busca impulsar a las compañías seleccionadas de todo el país, por su potencial de crecimiento, dió comienzo de la mano de María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, quien comentó: “Particularmente me honra y me enorgullece el trabajo que se hace desde Endeavor a cargo de cada región, aprovechen a sus referentes en el NOA, Rosario, Patagonia, Cuyo y Córdoba, a sus comunidades HIT ALUMNI. Los invito a que disfruten lo mejor de este programa. Participen, aprovechen, pregunten, esto no es solo un programa, este es el punto de partida para poder ser parte de esta red”.