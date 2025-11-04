Gabriel Canci recibió un reconocimiento por su aporte a la cultura mendocina

Gómez recalcó que la UNESCO declaró al tango Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009, lo que “nos compromete a cuidarlo, difundirlo y celebrarlo cuando artistas locales lo mantienen vivo sobre el escenario”.

Asimismo, el diputado provincial resaltó la trayectoria de Gabriel Canci como actor, productor y gestor cultural. “Gabriel viene trabajando intensamente desde hace mucho tiempo, no solo con esta gran obra presentada en el Teatro Independencia y luego en el Teatro Mendoza, sino promoviendo de manera constante la cultura y a los artistas locales”, aseveró.

Gabriel Canci Gran hotel Tango Canci se siente pleno arriba de los escenarios.

Las palabras de Gabriel Canci

Por su parte, Gabriel Canci se sinceró: "Después de tantos años de trayectoria y de haber puesto alma, corazón y vida en este trabajo, (este reconocimiento) es muy importante para mí”.

El artista mendocino describió el proceso de creación que derivó en la obra: “Gran Hotel Tango nació de una idea de Fabio Mercado y Claudia Contreras, sin libreto, y con el tiempo fuimos moldeando la historia junto a Germán Luque, guionista y director. Pasamos por tres versiones del texto hasta lograr una comedia musical que recorre la historia del tango argentino entre los años '30 y '60, con humor, emoción y homenaje a los grandes de nuestra música”.

Canci se refirió a la repercusión que ha notado en el público. "La gente llega a llorar. Me ha pasado que me digan: ‘hiciste llorar a mi marido, y él nunca llora’. Eso es hermoso. Y lo mejor es cuando el público sale del teatro diciendo: ‘mañana empiezo a estudiar tango’. Que una obra despierte eso es impagable”.

El productor agradeció a su equipo y colaboradores, entre ellos a Paula Espinello, Leán Valdivieso, Paya Martín y al equipo de Canal 7, que acompañó la difusión de la obra. “Es muy lindo sentirse sostenido y acompañado después de tantos años. Este reconocimiento me llena el corazón. Estoy feliz, emocionado y profundamente agradecido a quienes siguen apostando por la cultura mendocina”, concluyó.

"Gran Hotel Tango", estrenada el pasado 22 de agosto en el Teatro Independencia y luego presentada en el Teatro Mendoza, fue recibida con ovaciones de pie y una sala colmada, según destacaron medios provinciales. La puesta combina música en vivo, coreografías elegantes, vestuario de época y una historia ambientada en la Buenos Aires de los años treinta, donde se cruzan personajes de distintas clases sociales entre el humor, el romance y la melancolía.

La Cámara de Diputados reafirmó, con esta distinción, su compromiso con la difusión de la cultura provincial y el reconocimiento a los trabajadores del arte y la economía creativa, resaltando el valor de quienes, desde Mendoza, mantienen viva una de las expresiones más representativas de la identidad argentina: el tango.

Fuente: Prensa Cámara de Diputados de Mendoza.