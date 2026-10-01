La Selección argentina jugó con aforo reducido en Córdoba, pero la situación cambiará para los próximos duelos

La medida dispuesta por la entidad madre del fútbol internacional tuvo su origen en los episodios registrados a lo largo de la última Copa del Mundo donde la hichada argentina emitió insultos y cánticos homofóbicos, racistas y discriminatorios en los partidos frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España, derivando en un castigo económico para la AFA y la clausura del 50% de la capacidad del estadio para el primer choque de esta gira.

La Selección argentina dio un gran show en Córdoba.

La Selección argentina tendrá más compañía para los próximos partidos

Para el segundo enfrentamiento de la agenda, fijado para el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental, el combinado nacional jugará con aforo completo.

Si bien la sanción estipulaba en primera instancia una reducción similar del 50 por ciento para las tribunas Sívori y Centenario bajas del recinto capitalino, la aplicación de la medida quedó en suspenso mientras la dirigencia de la AFA evalúa la continuidad del proceso de apelación.

#SelecciónMayor ¿Hacemos cuatro en uno? 4️⃣☝️



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⚽️ #Argentina 4 Bolivia 0



✍️ Autores de las firmas: Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López pic.twitter.com/gFUGOqDUat — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 1, 2026

Posteriormente, el itinerario del equipo argentino finalizará el martes 6 de octubre con el tercer compromiso de la serie ante el seleccionado de Benín, duelo que también tendrá como sede la cancha ubicada en la capital del país. Para esa jornada de cierre, la Selección contará con la autorización para habilitar el 100% de las tribunas.

De esta forma, la fecha internacional concluirá a estadio lleno en la capital, permitiendo que una multitud acompañe el encuentro que significará la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional en territorio argentino.