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Más hinchas en el Monumental

La Selección argentina jugó con aforo reducido en Córdoba, pero la situación cambiará para los próximos duelos

La Selección argentina se presentó en el Estadio Mario Alberto Kempes bajo una sanción disciplinaria de la FIFA; pero esto cambiará contra Burkina Faso y Benín

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina tendrá más aforo en el Monumental.

La Selección argentina tendrá más aforo en el Monumental.

El inicio de la ventana de partidos internacionales para la Selección argentina estuvo marcado por una particularidad en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba: el duelo amistoso frente a Bolivia se disputó con una capacidad reducida de forma obligatoria.

La disposición derivó por una sanción disciplinaria aplicada por la FIFA, la cual impidió que el recinto cordobés funcionara al 100% de su aforo habitual durante el encuentro.

La medida dispuesta por la entidad madre del fútbol internacional tuvo su origen en los episodios registrados a lo largo de la última Copa del Mundo donde la hichada argentina emitió insultos y cánticos homofóbicos, racistas y discriminatorios en los partidos frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España, derivando en un castigo económico para la AFA y la clausura del 50% de la capacidad del estadio para el primer choque de esta gira.

La Selecci&oacute;n argentina dio un gran show en C&oacute;rdoba.

La Selección argentina dio un gran show en Córdoba.

La Selección argentina tendrá más compañía para los próximos partidos

Para el segundo enfrentamiento de la agenda, fijado para el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental, el combinado nacional jugará con aforo completo.

Si bien la sanción estipulaba en primera instancia una reducción similar del 50 por ciento para las tribunas Sívori y Centenario bajas del recinto capitalino, la aplicación de la medida quedó en suspenso mientras la dirigencia de la AFA evalúa la continuidad del proceso de apelación.

Posteriormente, el itinerario del equipo argentino finalizará el martes 6 de octubre con el tercer compromiso de la serie ante el seleccionado de Benín, duelo que también tendrá como sede la cancha ubicada en la capital del país. Para esa jornada de cierre, la Selección contará con la autorización para habilitar el 100% de las tribunas.

De esta forma, la fecha internacional concluirá a estadio lleno en la capital, permitiendo que una multitud acompañe el encuentro que significará la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional en territorio argentino.

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